Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 17 juli 2023 - aflevering 3885

Max vraagt Michael om zijn getuige te zijn en hij stemt toe. Samen met Vanessa en Carolin bezoeken ze de dorpskapel om de huwelijksceremonie te bespreken. Het bezoekje brengt Michael op een idee. Josie is blij wanneer Paul haar om hulp vraagt bij het organiseren van de wijn- en chocoladeproeverij in het Fürstenhof. Josie proeft echter wat veel van de wijn en dat brengt haar in een gênante situatie. Om Pauls baan te redden, stemt Christoph in met het ontslag van Erik. Erik is woedend en gaat de confrontatie aan met Christoph. André maakt zich zorgen over de besparingsmaatregelen.



Dinsdag 18 juli 2023 - aflevering 3886

Erik vreest dat hij geen ontslagvergoeding zal krijgen en denkt dat hij Josie hierdoor niet meer financieel kan helpen. Christoph vreest dat Alexandra hem niet meer serieus zal nemen na de uitspraken van Erik. Carolin voelt zich overweldigd en wijst het spontane huwelijksaanzoek van Michael af, maar daar heeft ze al snel spijt van. Wanneer hij niets van Lia hoort, maakt Robert zich zorgen en hij wil naar Italië afreizen. Gerry maakt zich zorgen voor zijn eerste theorieles.



Woensdag 19 juli 2023 - aflevering 3887

Erik bekent Josie dat hij niet haar vader is. Ze is in shock en wil met niemand praten. Leon probeert haar te steunen en hij vervangt haar tijdens de proeverij. Lia laat Robert weten dat ze een baan op de Malediven aanvaard heeft en daar is hij niet blij mee. Ze vraagt hem om mee te gaan, maar dat ziet hij niet zitten. Shirin moedigt Gerry aan om zich niet te laten doen tijdens zijn rijlessen.

Donderdag 20 juli 2023 - aflevering 3888

Christoph verrast Alexandra met een wandeling. De twee verliezen de tijd echter uit het oog en ze moeten overnachten in de alpenhut. Christoph verontschuldigt zich voor zijn gedrag en de pijn die hij veroorzaakt heeft en ze besluiten het verleden achter zich te laten. Henning slaagt erin wijnmaker Nina te sussen met een rondleiding in de wijnkelder en ze brengen samen een leuke avond door. Nadat ze Leon gekust heeft, is Josie in de war.



Vrijdag 21 juli 2023 - aflevering 3889

Dankzij Leon beseft Josie hoe erg Erik lijdt onder de situatie en ze besluit hem op te zoeken. Ze is wel kwaad op Yvonne omdat ze niet weet wie haar biologische vader dan wel is. Wanneer Christoph beseft dat Alexandra misbruik van hem wou maken, zet hij een stap terug. Henning kijkt ernaar uit om Nina terug te zien, maar ze is al vertrokken. Hij weet haar in te halen en hij ontdekt dat Nina dacht dat Constanze zijn vrouw is. Henning probeert haar te overtuigen om toch te blijven. Na zijn nachtdienst is Alfons erg moe. Vanessa raadt hem aan om met oordopjes te slapen, maar hierdoor mist hij een belangrijke mededeling van Hildegard.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!