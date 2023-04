Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 17 april 2023 - aflevering 3820

Michael en Rosalie hopen dat het sollicitatiegesprek van Carolin vlot verloopt, maar Werner besluit haar niet aan te nemen. Shirin lijdt enorm onder Gerry's beslissing, dus Henning probeert haar te helpen. Door de storm moeten Josie en Paul de nacht doorbrengen in de alpenhut. Ze genieten van de tijd die ze samen doorbrengen, maar net wanneer Paul zijn gevoelens voor haar wil opbiechten, duikt Constanze op.

Dinsdag 18 april 2023 - aflevering 3821

Gerry en Shirin hebben het bijgelegd. Merle ziet hoe close ze met elkaar omgaan en vraagt Shirin om haar vriend nu eindelijk met rust te laten. Gefrustreerd na een gesprek met Paul, neemt Josie haar toevlucht tot de hotelkeuken. Ze vertelt Tina dat ze gevoelens heeft voor Paul. Wanneer Alfons sneller dan verwacht terugkeert, is Hildegard blij. Wanneer Carolin zegt dat ze Bichlheim mogelijk zal verlaten, komen er oude gevoelens bij Michael naar boven.

Woensdag 19 april 2023 - aflevering 3822

Tijdens het winterevenement geeft Hildegard Josie de leiding over de eetstandjes, wat leidt tot ruzie met Paul. Hildegard heeft het intussen erg druk in de keuken en ze vraagt Alfons om haar te helpen. Maar dan duikt André onverwacht toch op. Merle liegt tegen Gerry, om zo een wig te drijven tussen hem en Shirin. Gerry is overweldigd door de situatie en weet niet meer wie nu liegt of de waarheid vertelt.

Donderdag 20 april 2023 - aflevering 3823

André is goedgemutst, hij hoopt nog steeds op een grote erfenis van miljardair Eduard Winter. Die wil hij investeren in aandelen van het hotel. Wanneer Paul Josie na hun kus opzoekt, denkt Josie dat hij haar wil afwijzen. Maar niets blijkt minder waar. Werner kan niet overweg met zijn mobiele telefoon en Alfons toont hem hoe hij een spraakbericht kan opnemen. Dat leidt echter tot grote misverstanden. Merle gaat eindelijk het gesprek aan met Gerry.

Vrijdag 21 april 2023 - aflevering 3824

Josie is verrast door de liefdesverklaring van Paul en kan haar geluk niet op. Ze vraagt zich wel af wat er nu met Constanze zal gebeuren. Paul is echter zeker dat hij bij Josie wil zijn, en besluit met Constanze te gaan praten. André zit nog steeds zonder werk en keert met hangende pootjes terug naar Werner. Werner neemt hem terug aan, maar onder andere voorwaarden. Na haar bekentenis smeekt Merle Gerry om haar te vergeven. Gerry is in de war en vraagt advies aan Erik. Die raadt hem aan om Merle nog een kans te geven.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 18.00 uur op VTM GOLD.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!