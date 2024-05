Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

Het leven in Ramsay Street gaat verder, maar er is wel veel veranderd. Nieuwe families, nieuwe intriges, maar altijd warmte van vrienden onder mekaar. En uiteindelijk komt alles (meestal) goed. Benieuwd? Check hier onze wekelijkse preview!

Maandag 27 mei 2024 - aflevering 8968

Karl en Wendy proberen op allerlei manieren toenadering te zoeken tot hun dochters. Nicolette neemt Paul in vertrouwen over haar zorgen over Sasha. Jane en Terese vertellen de waarheid aan de burgemeester.



Dinsdag 28 mei 2024 - aflevering 8969

Nicolette krijgt moeilijke vragen van Veronica. Nell vraagt Melanie om haar te vergezellen naar een therapiesessie. Toadie verrast zichzelf wanneer hij zijn verleden onder ogen moet zien. En de terugkeer van Mackenzie brengt problemen met zich mee voor Holly.



Woensdag 29 mei 2024 - aflevering 8970

Toadie en Melanie voelen zich allebei ongemakkelijk na zijn uitbarsting tijdens de therapie. Terwijl Toadie zijn ware gevoelens onder ogen ziet, verrast Karl Melanie met een oude vriend. Haz en Mackenzie hebben moeite met de uitspraak van Holly. Byron krijgt zorgwekkend nieuws tijdens een wandeling met Trevor.



Donderdag 30 mei 2024 - aflevering 8971

Door Haz' paranoia is hij vastbesloten Trevor verborgen te houden. Toadie en Melanie hebben verschillende manieren om met de therapiesessie om te gaan. Toadie overweegt schoon schip te maken. Krista's terugkeer uit het ziekenhuis krijgt gemengde reacties. Leo maakt een betreurenswaardige vergissing.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!