Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

In Ramsay Street is heel wat veranderd. Nieuwe gezichten hebben er zich gesetteld, maar ook enkele vertrouwde bewoners zijn de straat trouw gebleven. Drama, emotie, liefde en plezier zijn weer gegarandeerd! Zet je schrap voor een nieuwe week van 'Neighbours: A New Chapter'.

Maandag 22 april 2024 - aflevering 8948

Nicolette, Wendy en Sadie voeren protest op de school, waardoor veel oude gezichten terugkeren naar Erinsborough, maar ook de spanning tussen de huidige bewoners toeneemt. Aaron en David verhuizen terug naar de buitenwijk.



Dinsdag 23 april 2024 - aflevering 8949

De bewoners van Ramsay Street zien de harde gevolgen van hun protest onder ogen. Melanie wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht en David heeft een ongemakkelijk gesprek met Cara na het besluit om terug te verhuizen.

Woensdag 24 april 2024 - aflevering 8950

De bewoners wachten met spanning op nieuws over Melanie. Terese voelt zich verantwoordelijk voor de recente gebeurtenissen, terwijl Toadie met een web aan complexe emoties worstelt. Byron maakt plannen om Reece te bezoeken en Wendy en Andrew bereiken een breekpunt.

Donderdag 25 april 2024 - aflevering 8951

Terese vertelt Toadie over haar plannen voor Melanie. Wendy ziet dingen vanuit een nieuw perspectief na een gesprek met Andrew. Nicolette is nieuwsgierig nadat ze Chloe in het ziekenhuis heeft gezien en spreekt haar aan.