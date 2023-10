Dit zie je deze week in 'Lisa' - PREVIEW

Lisa zoekt Jonas op, Vic wordt van een project gehaald en Remco denkt dat Jonas hem als roomie wil. Die laatste neemt een drastische beslissing. Katja gaat op date met Timo. Het huwelijk van Ben en Lisa krijgt een bitter smaak en Gijs kan niet wachten om papa te worden. Sofie en Suzanne dromen over de toekomst.

Maandag 9 oktober 2023 - aflevering 454

Lisa heeft het gehad en ze zoekt Jonas op. Reinhout en Jonas grijpen in en halen Vic van een project. Die kan er echter niet om lachen. Remco denkt te horen dat Jonas hem als roomie wil.



Dinsdag 10 oktober 2023 - aflevering 455

Jonas hoort Ben en Lisa's gesprek over kinderen en neemt een drastische beslissing. Elke komt erachter dat Remco alles over hun plannen aan Jonas verteld heeft. Katja gaat op date met Timo, maar weer wordt er roet in het eten gestrooid. Amal voelt iets voor Esmée.



Woensdag 11 oktober 2023 - aflevering 456

Lisa en Ben zijn verrast door het voorstel van Jonas over het hoederecht. Het wordt toch een bitter einde van hun huwelijk. Lisa heeft nog een andere verrassing voor Ben. Vic overslaapt zich voor een belangrijke vergadering. Gijs kan niet wachten om papa te worden. Katja krijgt wel een zeer speciaal pakje



Donderdag 12 oktober 2023 - aflevering 457

Lisa is helemaal op van de zenuwen voor het nakende huwelijksfeest, terwijl Sofie en Suzanne dromen over de toekomst.



'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.

