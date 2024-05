Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Het leven in Summer Bay lijkt zalig. Zon, zee, strand. Wat moet een mens meer hebben? Maar niets is wat het lijkt. De inwoners van het kuststadje hebben allemaal hun eigen zorgen. En het is niet allemaal goud wat blinkt. Daarom leven zoveel mensen met ze mee. Bekijk nu onze preview!

Maandag 27 mei 2024 - aflevering 8066

Irene en John zijn in opperbeste stemming en dat wakkert de vermoedens over een opbloeiende romance alleen maar aan. Mackenzie kan haar nieuwsgierigheid niet bedwingen en hoort John uit. Rose blijft Mali aanmoedigen om contact op te nemen met zijn familie, maar zonder succes. Omdat hij te trots is om financiële hulp te aanvaarden, bedenken Xander en Mackenzie een ander plan. Hun voorstel om zijn rol van lesgever voorlopig over te nemen, is iets waar Mali zich gelukkig wel in kan vinden. Alf heeft goed nieuws: Roo is aan de beterhand. Ook Marilyn lijkt het hoofdstuk Stunning Organics eindelijk te kunnen afsluiten. Bovendien worden zij en Alf online geprezen voor hun moed om het op te nemen tegen de cosmeticagigant.



Dinsdag 28 mei 2024 - aflevering 8067

Rose voelt zich ongemakkelijk rond Mali, na zijn allesbehalve romantische liefdesverklaring. Mali begrijpt er niets van, tot Xander meer duidelijkheid schept. Irene wil de roddelaars een koekje van eigen deeg geven. John twijfelt echter over haar aanpak wanneer hij opmerkt dat het Marilyn niet onberoerd laat. Felicity probeert de draad van het normale leven weer op te pakken, maar haar nachtmerrie is nog niet voorbij. Terwijl ze aan het werk is in Salt, ontvangt ze een sms van een onbekende die ermee dreigt een video van haar aanranding online te plaatsen, tenzij ze 1.000 dollar betaalt.



Woensdag 29 mei 2024 - aflevering 8068

In tegenstelling tot Tane wil Felicity de politie niet inlichten over de dreig-sms die ze ontvangen heeft. Cash voelt echter al gauw dat er zijn zus iets dwars zit, maar wanneer hij poolshoogte gaat nemen, wimpelt zij hem af. Na een volgende sms besluit Felicity in te gaan op de eisen van haar afperser. Marilyn lucht haar hart bij Alf over Irene en John.



Donderdag 30 mei 2024 - aflevering 8069

Met de volgende opnamesessie voor de deur en geen spoor van Mercedes, kan Remi niet anders dan de rest van de band in te lichten over wat er zich heeft afgespeeld tussen hem en Mercedes. Eden zet hem vervolgens onder druk om ervoor te zorgen dat Lyrik deze unieke kans op succes niet misloopt. Alf spoort Marilyn aan om John en Irene te vertellen hoe ze zich voelt, maar zij heeft zich inmiddels neergelegd bij de situatie. Desondanks kan Alf het niet laten om John op zijn plaats te zetten. Justin heeft het moeilijk nu Andrew en Tegan het steeds beter met elkaar kunnen vinden.



Vrijdag 31 mei 2024 - aflevering 8070

Remi zoekt Mercedes op en maakt haar duidelijk dat hij geen romantische gevoelens voor haar koestert. Bree vraagt zich intussen af wat er gaande is. In de opnamestudio vangt Bree een gesprek op tussen Remi en Mercedes over wat er zich heeft afgespeeld. De spanning tussen Justin en Tegan bereikt een hoogtepunt wanneer ze opnieuw laat vallen dat ze wil dat Andrew bij haar intrekt. Gelukkig zijn ze het wel over één ding eens: Andrew zelf moet inspraak hebben over zijn toekomst.



