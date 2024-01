Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Zon, zee en strand. Wat moet een mens meer hebben? Je vindt dit alles in Summer Bay. Maar voor de inwoners is het er niet altijd paradijselijk. Dat is al jaren ht succesrecept van 'Home and Away'. Lees hier de preview op volgende week.

Maandag 29 januari 2024 - aflevering 7982

Tussen Cash en Eden springen de vonken er intussen vanaf. Het geluk van haar broer en Eden doet Felicity beseffen dat ze Tane heel hard heeft gekwetst. Omdat ze ervan overtuigd is dat de brokstukken niet meer te lijmen vallen, besluit ze Summer Bay te verlaten. Dean zit in zak en as sinds het nieuws dat Amber en Jai naar Queensland verhuizen. Ziggy komt met een verrassend idee op de proppen.



Dinsdag 30 januari 2024 - aflevering 7983

Ava probeert haar fouten goed te maken, maar Theo twijfelt aan haar oprechtheid en voelt zich intussen niet meer op zijn gemak in zijn eigen huis. En wanneer hij Ava confronteert met haar gedrag, beweert zij plots dat hij haar aan het lijntje heeft gehouden. Theo heeft er genoeg van en vraagt Kirby of hij bij haar kan intrekken. Leah zit tussen twee vuren: ze wil opkomen voor Theo, maar tegelijkertijd wil ze ook Justin steunen. Roo heeft een idee om haar te helpen, maar daar is Ava allesbehalve mee opgezet. Cash maakt zich zorgen wanneer Tane hem vertelt dat Felicity is weggelopen. Felicity zoekt toenadering tot Gary, die haar helpt om haar verleden onder ogen te komen.

Woensdag 31 januari 2024 - aflevering 7984

Tane is verbaasd wanneer Felicity toenadering zoekt. Hij laat meteen alles vallen en haast zich naar het huis van Gary. Theo heeft ruimte nodig en besluit te verhuizen. Leah is er het hart van in en eist dat Justin zijn dochter duidelijk maakt wie het in hun huis voor het zeggen heeft. Alleen weet Ava intussen hoe ze haar vader kan bespelen. De relatie van Leah en Justin komt steeds meer onder druk te staan en de situatie dreigt helemaal te ontsporen wanneer Justin Theo de schuld geeft van het familieconflict. Remi krijgt het gevoel dat er iets aan de hand is met Bree.



Donderdag 1 februari 2024 - aflevering 7985

Mali voelt zich steeds meer thuis in Summer Bay en wanneer Dean de surfwinkel aan hem overlaat, ziet hij dit als een teken dat hij is waar hij hoort te zijn. En ook Rose ziet de toekomst met Mali rooskleurig tegemoet. Bree ontdekt dat ze zwanger is. Alleen weet ze niet wie de vader is: Jacob of Remi? Die laatste inlichten over de zwangerschap zou betekenen dat ze hem moet vertellen dat ze met Jacob naar bed is geweest toen ze door hem ontvoerd was, en dat wil Bree koste wat het kost vermijden. En dus ziet ze maar één uitweg: Remi compleet uit haar leven bannen. Mackenzie is opgelucht dat Gabe zich wil laten behandelen, maar is tegelijkertijd doodsbang dat ze niet sterk genoeg zal zijn om hem tijdens het hele proces te steunen. Dean en Ziggy bereiden zich voor om Mackenzie te vertellen over hun verhuis naar Queensland.

Vrijdag 2 februari 2024 - aflevering 7986

De inzinking van Mackenzie doet Dean twijfelen over een verhuis naar Queensland. Maar Mali probeert hem gerust te stellen: hij zal er zijn om haar door dik en dun te steunen. Ziggy neemt intussen het heft in eigen handen en licht Mackenzie in over de verhuisplannen. Zij wil niet dat haar broer voor haar in Summer Bay blijft en overtuigt Dean om Jai achterna te reizen, zodat hij zijn beide kinderen kan zien opgroeien. Ziggy, Dean en baby Izzy maken zich vervolgens klaar om afscheid te nemen van iedereen die hen lief is. Mackenzie vraagt Gabe om bij haar in te trekken.



'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

