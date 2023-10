Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Zon, zee en strand. Wat moet een mens meer hebben? Je vindt dit alles in Summer Bay. Maar voor de inwoners is het er niet altijd paradijselijk. Dat is al jaren hét succesrecept van 'Home and Away'. Lees hier de preview op volgende week.

Maandag 23 oktober 2023 - aflevering 7912

Remi probeert zoveel mogelijk tijd door te brengen met Bree. Cash vermoedt intussen dat zij de vrouw is over wie Eden zich zorgen maakte. Lyrik telt af naar hun volgende optreden in Salt, waarop Justin een gerenommeerd journalist heeft uitgenodigd. De hele show dreigt echter in het water te vallen wanneer Theo niet komt opdagen. Bob probeert zijn kans te grijpen om Theo te vervangen, maar krijgt het deksel op de neus wanneer Eden en Remi weigeren om met hem te spelen.



Dinsdag 24 oktober 2023 - aflevering 7913

Theo krijgt de volle laag van Kirby nadat hij iedereen in de steek heeft gelaten. Ook Mackenzie is niet te spreken over het geannuleerde optreden en eist een schadevergoeding voor haar geleden omzetverlies. Bree en Remi kunnen niet langer aan de verleiding weerstaan en belanden samen in bed.

Woensdag 25 oktober 2023 - aflevering 7914

Xander is opgetogen wanneer Stacey als trainer aan de slag gaat in de fitness. En ook zij is euforisch wanneer hij haar opnieuw uit vraagt. Justin en Theo denken na over een manier om Mackenzie te betalen. Justin stelt voor dat de band enkele gratis concerten geeft, maar Theo weigert de anderen te laten opdraaien voor zijn fout. Roo en Marilyn willen een project opstarten voor probleemjongeren.



Donderdag 26 oktober 2023 - aflevering 7915

Roo is helemaal op dreef na haar vrijwilligerswerk in het gemeenschapscentrum. Samen met Marilyn brainstormt ze over mogelijke liefdadigheidsprojecten. Cash heeft gemengde gevoelens bij de komst van zijn pleegvader Gary. Hij is blij om hun band opnieuw aan te halen, maar vreest de reactie van Felicity. Stacey heeft verrassend nieuws voor Xander.



Vrijdag 27 oktober 2023 - aflevering 7916

Het verrassingsbezoek van Gary zindert nog na bij Felicity. Tane probeert haar aan te moedigen om hem alsnog een kans te geven, maar zij is weerhoudend. Hun lijst met ideeën is intussen veel te lang, waardoor Roo en Marilyn de bomen door het bos niet meer zien. Irene en Alf zetten hen opnieuw in de juiste richting. Cash smeekt Felicity om het verleden los te laten.



'Home and Away', elke werkdag rond 19.20 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!