Dit is nieuw in juni op Streamz

In juni krijgt Post Oosteroever versterking in het derde seizoen van 'Onder Vuur' en houdt Han Solo een verkiezingsconference in zijn gloednieuwe comedy show 'De Lijst'.

Daarnaast is het kleur bekennen voor Team Groen of Team Zwart in het tweede seizoen van 'House of the Dragon' en blijven er ook wekelijks nieuwe afleveringen verschijnen van 'Máxima'. Maar blijf zeker Streamz in de gaten houden, want we kondigen nog meer titels aan voor juni. We geven je alvast een sneak peek van enkele series en films uit het aanbod van Streamz.

'The Family Stallone' - S2

Vanaf 1 juni op Streamz

Na het spelen van enkele van de meest legendarische personages uit de filmgeschiedenis, is drievoudig Academy Award-genomineerde Sylvester Stallone klaar om de camera's toegang te geven tot wat hij zou beschouwen als de grootste rol van zijn leven: vader.

In het tweede seizoen zijn Sly en zijn vrouw Jennifer klaar om full-time naar Florida te verhuizen, maar toch twijfelt hij of dat de goede beslissing is. Als vader maakt hij zich zorgen over zijn dochters en moeten Sistine en Sophia een streng bootcamp ondergaan. Ook brengt dochter Scarlet een nieuw vriendje mee, wat de nodige vaderlijke bezorgheid met zich meebrengt.

'Geordie OG's' - S3

Vanaf 6 juni op Streamz

We krijgen een inkijk in het leven van de reality fenomenen Holly, Marnie en Aaron. Ook dit seizoen krijgen ze te maken met grote uitdagingen in hun professionele leven én hun persoonlijke relaties. Aaron en Tahlia proberen hun relatie te redden terwijl ze een nieuw kindje krijgen. We zien ook hoe Marie omgaat met haar gezondheidsproblemen en of Holly de stress van haar trouw plannen aankan.

'The Spiderwick Chronicles'

Vanaf 6 juni op Streamz

Na een film gebaseerd op de populaire fantasy boeken voor kinderen is het tijd voor een serie om nog meer verhalen te vertellen over ogers, feeën en draken. Maar niet alles is een sprookje… ​ Na de scheiding van hun ouders verhuizen Jared (Lyon Daniels), zijn tweelingbroer Simon (Noah Cottrell) en hun oudere zus Mallory (Mychala Lee) met hun moeder (Joy Bryant) naar het vervallen landhuis van hun overgrootvader Arthur Spiderwick (Albert Jones). De verhuizing is niet makkelijk en zeker niet voor Jared die gedragsproblemen heeft en hiervoor in therapie is bij Dr. Dorian Brauer (Christian Slater). Nadat Simon's muizen vermist raken, ontdekt Jared dat een wezentje genaamd Thimbletack (Jack Dylan Grazer) een ravage aanricht in het huis. Tot zijn verbijstering kunnen de andere hem niet zien. Jared leert dat een moordzuchtige oger, Mulgarath, de bron is van alle ellende in het dorp en dat het duivelse monster uit is op de magische veldgids van zijn overgrootvader.

'John Early: Now More Than Ever'

Vanaf 20 juni op Streamz

In deze comedy special brengt John Early zijn unieke mix van scherpe commentaar, popsterachtige branie en algemene hilariteit op het kleine scherm. Hij brengt stand-up comedy en fantastische covers van Britney Spears tot Neil Young, afgewisseld met backstage sketches in de stijl van 'Spinal Tap'.

'Love Island: All Stars'

Vanaf 20 juni op Streamz

Voor de allereerste keer keren de grootste fan-favourites uit 'Love Island UK' terug om liefde te vinden waaronder Georgia Harrison, Georgia Steel, Arabella Chi, Joshua Ritchie, Callum Jones en Molly Smith. Maya Jama is de host die alles in goede banen moet leiden wanneer er bombshells de villa binnenkomen en hoofden doen draaien of harten doen breken. Hopelijk vinden ze deze keer wel allemaal romantiek in het paradijs.

'Fargo'

Vanaf 24 juni op Streamz

De reeks 'Fargo' is geïnspireerd op de films van de Coen Brothers. Ieder seizoen vertelt een ander verhaal over misdaad in de omgeving van Minnesota. In het eerste seizoen raken Minnesota State Trooper Lou Solverson (Patrick Wilson) en zijn schoonvader Rock County Sheriff Hank Larsson (Ted Danson) verstrikt in de lokale maffia wanneer ze een drievoudige moord onderzoeken die in verband wordt gebracht met de Gerhardts in een restaurant in Luverne. Maar dat is dus niet de enige misdaad in Minnosota… Seizoen 1 tot en met 4 van het multi-award winnende 'Fargo' zijn te zien op Streamz.

'The Handmaid's Tale'

Vanaf 24 juni op Streamz

In de nabije toekomst heerst een theocratisch schrikbewind dat is gebaseerd op het Oude Testament. De overheid schaft alle rechten van de vrouwen af. Tegelijk worden er bijna geen kinderen meer geboren door onvruchtbaarheid. Vrouwen zijn eigendom van de staat met als enige nut: broedmachine voor het nageslacht. Offred (Elisabeth Moss) is één van de weinige vruchtbare vrouwen. Ze is een bediende bij de Commander (Joseph Fiennes) en leeft in een wereld waar één verkeerd woord haar dood kan betekenen en moet zich staande zien te houden tegenover de andere commanders, hun vrouwen en andere bedienden, met het doel om te overleven en om haar dochter terug te vinden. Seizoen 1 tot en met 5 van de multi-award winnende reeks 'The Handmaid's Tale' zijn te zien op Streamz.

'Blackberry'

Vanaf 5 juni op Streamz Premium+

In de jaren 2000 bereikt de smartphone Blackberry zijn hoogtepunt. Het bedrijf Research in Motion is verantwoordelijk voor het ontstaan van de smartphone. Maar twee decennia later valt de internationale best-selling smartphone Blackberry uit gratie. De geschillen tussen de twee CEO's, Mike Lazaridis (Jay Baruchel) en Jim Balsillie (Glenn Howerton), doen de reputatie van de Blackberry weinig goeds.

'She Said'

Vanaf 12 juni op Streamz Premium+

Twee journalisten van de New York Times, Megan Twohey (Carey Mulligan) en Jodi Kantor (Zoe Kazan) publiceren één van de belangrijkste verhalen van een generatie. Het verhaal wordt mede verantwoordelijk voor de #MeToo-beweging. Een beweging die een decennialange stilte doorbreekt over seksueel misbruik in Hollywood en de Amerikaanse cultuur voorgoed zal veranderen.

'Round and Round'

Vanaf 12 juni op Streamz Premium+

Rachel (Vic Michaelis) zit vast in een tijdlus. Ze beleeft de avond van het Chanoekafeest van haar ouders opnieuw. Kan Zach (Bryan Greenberg), de leuke jongen waar oma haar aan probeert te koppelen, helpen om de dag van morgen te halen?

'Monstrous'

Vanaf 26 juni op Streamz Premium+

Laura (Christina Ricci) ontvlucht haar gewelddadige echtgenoot. Met haar zevenjarige zoon Cody (Santino Barnard) trekt ze naar een idyllische en afgelegen plek waar ze een groter en gruwelijker kwaad vinden...

'After Ever Happy'

Vanaf 26 juni op Streamz Premium+

Hardin en Tessa zijn terug in de vierde film van de 'After' series. Een onthulling uit het verleden brengt de onvoorspelbare Hardin (Hero Fiennes Tiffin) van slag en ook Tessa (Josephine Langford) krijgt flink wat te verwerken. Ze is niet langer het lieve, eenvoudige meisje dat ze was toen ze Hardin leerde kennen. Hoe meer er naar boven komt uit Hardin's tragische verleden, hoe harder hij iedereen van zich afstoot.

'Hunted'

Vanaf 30 juni op Streamz Premium+

Een overval op een landhuis neemt een akelige wending wanneer de jonge dieven door de eigenaars van het huis worden betrapt. Ze worden gevangen genomen en later vrijgelaten in niemandsland. Opgespoord door bloedhonden en achtervolgd door de zwaarbewapende familie van het landhuis, worden ze opgejaagd als wild.