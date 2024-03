Warner Bros. Discovery lanceert in juni het vernieuwde HBO Max

Warner Bros. Discovery (WBD) heeft vandaag bekendgemaakt dat zijn vernieuwde streamingdienst HBO Max in Nederland gelanceerd wordt in juni.

De dienst brengt de huidige programmering van HBO Max, het real-life entertainment van discovery+ en alle internationale sportuitzendingen van Eurosports premium-abonnement samen om een volledige kijkervaring te creëren met hoogwaardige tv-programma’s, nieuwe en iconische films en onvergetelijke sportwedstrijden – voor het eerst op één plek. WBD heeft ervoor gekozen om de merknaam HBO Max te handhaven voor deze vernieuwde streamingdienst in Nederland en België. In andere landen wordt het Max genoemd.

'HBO Max bouwt voort op onze lange geschiedenis in Europa en brengt een geweldige verbreding en verdieping van het cultuurbepalend entertainment van onze diensten en netwerken samen op één plek', aldus JB Perrette, President & CEO, Global Streaming & Games bij Warner Bros. Discovery. 'De ongeëvenaarde content die we hebben op HBO Max, van True Detective: Night Country, 90 Day Fiancé, en Gold Rush tot de Olympische Spelen van Parijs 2024 en verder betekent dat, wat je stemming of gelegenheid ook is, HBO Max altijd iets heeft voor iedereen.'

De lancering van het vernieuwde HBO Max gaat gepaard met de langverwachte terugkeer van de HBO Original-serie House of the Dragon, waarvan het tweede seizoen op 17 juni in première gaat. HBO Max brengt een nieuwe streamingervaring naar Nederland met meer dan twee keer zoveel content als nu al beschikbaar is. Abonnees kunnen genieten van een breed scala aan kwalitatief entertainment met films van Warner Bros. – zoals Barbie, Aquaman and The Lost Kingdom en Wonka – plus HBO Originals als The Last of Us, The White Lotus, Euphoria, True Detective: Night Country, The Regime, The Sympathizer, The Jinx Part Two en de nieuwe comedyserie The Franchise. Een nieuwe reeks van Max Originals, gebaseerd op populaire titels van Warner Bros., zullen eveneens op het platform verschijnen, waaronder The Penguin en Welcome to Derry (Stephen Kings IT). Ook films uit de uitgebreide catalogus van Warner Bros. behoren tot het aanbod, waaronder de hele Harry Potter-reeks, The Matrix, The Dark Knight, Joker en The Lord of the Rings, maar ook de populaire series van Discovery en TLC zoals Gold Rush, Fixer Upper en 90 Day Fiancé.

Deze zomer is HBO Max ook de enige plek waar je alles van de Olympische Spelen van Parijs 2024 kunt bekijken. Parijs 2024 maakt deel uit van elke abonnementsvorm, zodat alle klanten volledige toegang krijgen tot het grootste sportevenement ter wereld. Een Sport add-on biedt fans daarnaast nog veel meer geweldige sport, waaronder wielrennen uit zowel de mannen als vrouwen World Tour zoals de drie grote wielerrondes (Giro d’Italia, La Vuelta a España en Tour de France), de Tour de France Femmes en alle monumenten, klassiekers en al het veldrijden. Ook kijk je alle UFC events, tennis Grand Slams zoals Australian Open, Roland-Garros en US Open, de 24 uur van Le Mans, plus alle grote wintersport WK’s en wereldbekerevenementen.

Het vernieuwde HBO Max vertelt bijzondere verhalen voor iedereen met een diverse collectie aan kwalitatieve content binnen alle genres en formats uit de uitgebreide familie van merken van Warner Bros. Discovery, waaronder HBO Originals, Max Originals, Warner Bros. films, the DC Universe, de Harry Potter-franchise, content voor kinderen en de beste programma’s over sports, reality, lifestyle, koken, home, true crime en documentaires van Discovery, TLC, HGTV, ID, Eurosport en veel meer.