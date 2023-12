'Thriller 40' gaat in première op MTV

MTV heeft aangekondigd dat de nieuwe documentaire 'THRILLER 40' zijn lokale première zal maken op MTV om 21.00 uur op zaterdag 2 december.

Veertig jaar na de release van Michael Jacksons 'Thriller' - wereldwijds best verkochte album aller tijden - neemt regisseur Nelson George fans mee terug in de tijd om de totstandkoming van het record brekende album en de release van de bijbehorende korte films, die het concept van muziekvideo voor altijd opnieuw definieerden, te ervaren.

Met nooit eerder vertoond beeldmateriaal en exclusieve interviews, vertelt 'THRILLER 40' over de creatie van een wereldfenomeen uit de pre-internet tijd, zoals nog nooit eerder vertoond. 'Thriller' lanceerde Michael Jackson in mega-stardom en blijft tot op de dag van vandaag alle aspecten van cultuur en entertainment beïnvloeden, inclusief de werelden van muziek, dans en mode. Muziek- en entertainmentgrootheden zoals Usher, Mary J. Blige, Will.I.Am, Mark Ronson, Misty Copeland, Maxwell en John Landis komen aan bod in de documentaire.

'THRILLER 40' is geproduceerd door Optimum Productions en Company Name. Colin Hanks, Sean Stuart, John Branca en John McClain zijn de producenten.