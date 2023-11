'The Curious Case Of Natalia Grace' op TLC

Het is een van de merkwaardigste verhalen van deze eeuw: de adoptie van Natalia Grace. Adoptieouders Michael en Kristine Barnett wisten in 2010 niet beter dan dat ze een 6-jarig meisje uit Oekra´ne adopteerden met een zeldzame vorm van dwerggroei.

Gaandeweg raakten ze er echter van overtuigd dat ze veel ouder moest zijn. Mogelijk zelfs volwassen! Niet alleen dat: volgens de Barnetts dreigde het meisje ook hun gezin te vermoorden. Drie jaar later bleek Natalia uit het huis gezet en op haarzelf te wonen, wat weer leidde tot de arrestatie van de Barnetts vanwege verwaarlozing van een kind. Maar was het wel een kind? Wie spreekt hier de waarheid?

De achtdelige docuserie 'The Curious Case of Natalia Grace' duikt diep in deze merkwaardige zaak en heeft een onthullend en explosief interview met Michael Barnett die geen details schuwt. Ook andere betrokken komen aan het woord, waaronder familieleden, vrienden, juristen en voormalige buren van het gezin.

'The Curious Case Of Natalia Grace', vanaf zondag 19 november om 22.00 uur op TLC.