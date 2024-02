Seizoen 11 van 'Below Deck' vanaf dinsdag te zien op Hayu

Seizoen 11 van 'Below Deck' is vanaf 6 februari te streamen op Hayu met een extra lange aflevering van 75 minuten die het seizoen aftrapt.

Kapitein Kerry verruilt de Noordzee voor de kristalheldere wateren en adembenemende watervallen terwijl hij zijn bemanning leidt naar het rijke, historische eiland Grenada. Kapitein Kerry is een gedisciplineerde en rechtvaardige leider met meer dan 30 jaar ervaring met het werken op boten en heeft bijna twee decennia gevaren op zeiljachten. Bij zijn eerste kennismaking met St. David vertrouwt Kapitein Kerry op de terugkerende bemanningsleden Chief Stew Fraser Olender en Ben Willoughby om het nieuwe personeel wegwijs te maken op het enorme 60 meter lange schip.

In zijn tweede seizoen als Chief Stew belooft Fraser een stevigere leider te zijn door meer te delegeren en zich minder bezig te houden met het bevriend raken met zijn stewards. Zijn nieuwe leiderschapsstijl lijkt echter niet voldoende om de sterke persoonlijkheden van zijn team in toom te houden. Op het dek zorgt Ben’s ervaring met het schip voor spanningen met bootsman Jared.

Ondertussen hoopt de uit Frankrijk afkomstige Chef Anthony, een restauranthouder uit Miami, nieuw leven in de kombuis te blazen. Maar wanneer een rommelige keuken de aandacht trekt van Kapitein Kerry tijdens de eerste charter, bereikt de spanning in de kombuis een kookpunt. Door de opbloeiende romances aan boord, explosieve stapavonden en drama in het team, verloopt niet alles vlekkeloos in Grenada.

'Below Deck' is geproduceerd door 51 Minds. Courtland Cox, Lauren Simms, Mark Cronin, Tania Hamidi, Christian Sarabia en Zachary Klein zijn de uitvoerende producenten.

Stream het gloednieuwe seizoen van 'Below Deck' op Hayu vanaf 6 februari op dezelfde dag als de VS.