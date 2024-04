'Say Yes To The Dress' is terug op TLC

Randy, zijn team én de aanstaande bruiden maken er weer een bijzonder nieuw seizoen van! Het begint al extra speciaal in de eerste aflevering als de Dorothy, de Director of Sales en Merchandise van Kleinfeld, zelf besluit te trouwen en een zeer emotioneel moment heeft met ontwerpster Estee die voor de perfecte jurk heeft gemaakt.

Maar dat zijn niet de enige tranen die vloeien. Als de 42-jarige Lori Hall langskomt met haar enthousiaste entourage wordt het pas echt feestelijk. De aanstaande bruid is acht maanden zwangere en zoekt een jurk die ze straks aankan op de bruiloft als ze baby is geboren. Maar de listige Lori blijkt een verrassing in petto te hebben, waar zelfs Randy niks vanaf weet en die de hele winkel op zijn kop zet. Zegt ze yes tegen the dress of tegen nog veel meer?

'Say Yes To The Dress', vanaf donderdag 11 april om 19.30 uur op TLC.