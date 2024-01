Prime Video onthult de officiële trailer van de komedie 'Ricky Stanicky', met Zac Efron en John Cena in de hoofdrol

Ricky Stanicky is een grappige komedie over een uit de hand gelopen grap die jarenlang voortduurt. Zac Efron (Dean), Andrew Santino (JT), en Jermaine Fowler (Wes) spelen drie jeugdvrienden die in hun jeugd een denkbeeldige vriend verzinnen, genaamd Ricky Stanicky.

John Cena vertolkt de rol van beroemdheid imitator 'Rock Hard' Rod, die door het trio wordt ingehuurd om gestalte te geven aan het verzonnen personage van hun denkbeeldige vriend, 'Ricky Stanicky'.

De film markeert de langverwachte terugkeer van regisseur Peter Farrelly naar het komedie genre. Farrelly, die bekendheid heeft vergaard dankzij de creatie van cultklassiekers zoals 'There is Something About Mary' en 'Dumb And Dumber', laat zijn humoristische talent schitteren in dit hilarische verhaal over een grap die een eigen leven gaat leiden.

Wanneer drie jeugdvrienden een mislukte grap uithalen, bedenken ze de fictieve Ricky Stanicky om zich uit de problemen te redden! Twintig jaar na het creëren van deze 'vriend' gebruiken Dean, JT en Wes (Zac Efron, Andrew Santino en Jermaine Fowler) Ricky nog steeds als handig excuus voor hun onvolwassen gedrag. Wanneer hun partners achterdochtig worden en eisen dat ze eindelijk de legendarische heer Stanicky ontmoeten, besluit het schuldige trio de afgedankte acteur en grove beroemdheden imitator 'Rock Hard' Rod (John Cena) in te schakelen om hem tot leven te brengen. Maar wanneer Rod de rol van zijn leven te serieus neemt, beginnen ze spijt te krijgen dat ze Ricky ooit hebben verzonnen. Onder leiding van regisseur Peter Farrelly, met bijrollen van William H. Macy, Lex Scott Davis en Anja Savcic.

'Ricky Stanicky' is vanaf 7 maart te zien op Prime Video.