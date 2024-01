Nieuw seizoen van 'Beachfront Bargain Hunt' op TLC

Je hoeft geen miljonair te zijn om een huis te kopen op een toplocatie aan de kust. Dat laten de huizenkopers zien in het nieuwe seizoen van 'Beachfront Bargain Hunt'.

Zij willen maar wat graag een huis met uitzicht op zee, maar dan niet voor al te veel geld.

Zoals Dominique Graham uit Californië die in haar eigen gewilde staat geen huis bij het strand kan betalen en dus op zoek gaat in Florida waar de prijzen mogelijk gunstiger liggen. Aan Pompana Beach, een half uur rijden van Miami, vindt ze drie appartementen van onder de 3,5 ton die toch allemaal uitzicht op zee hebben. Omdat ze er met haar moeder gaat wonen, wil ze wel twee slaapkamers en het liefst een woning die niet meer verbouwd hoeft te worden. Wordt het Admiralty Towers dat pal aan het strand ligt, maar wel een wat gedateerd interieur heeft of Pelican View dat helemaal af is, maar helaas aan een drukke weg ligt? Of toch Sand Dollar dat zelfs minder dan 3 ton kost? Wat het ook wordt, Dominique is nu al enthousiast, want binnenkort woont ze – net als de andere kopers in dit programma – toch maar mooi aan de zonnige kust!

