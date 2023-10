Nieuw seizoen van 'Bad Skin Clinic' op TLC

In een nieuw seizoen van 'Bad Skin Clinic' helpt Emma Craythorne weer een groot aantal patiŽnten die kampen met ernstige aandoeningen aan hun huid.

Van chronische acne tot barstende cysten en van enorme lipomen tot keloïde littekens, in elke aflevering zien we welke verschillende klachten we kunnen krijgen aan ons grootste orgaan. Niet alleen veroorzaken de huidproblemen fysiek ongemak en pijn, het gaat ook vaak gepaard met gevoelens van schaamte. Dat is helemaal het geval bij de aandoeningen in de schaamstreek die centraal staan in de eerste speciale aflevering.

Zoals bij Sarah die al sinds een paar jaar last heeft van genitale wratten die naast pijn ook tot schaamte leiden. Dat geldt ook voor de alleenstaande Elesha bij wie haar psoriasis nu ook haar edele delen heeft bereikt, waardoor ze geen relatie meer aandurft. Dr. Emma vindt het goed dat deze patiënten naar haar toe komen voor een oplossing, omdat veel mensen vaak uit schaamte veel te lang blijven doorlopen met de klachten in het intieme gebied.

Zoals bijvoorbeeld dakdekker Stewart die al bijna twintig jaar last heeft van cystes op zijn testikels, maar nu eindelijk hulp zoekt. 'Laten we stoppen met ons schamen en de klachten bespreekbaar maken', zegt ze in deze aflevering. 'Zodat we ze kunnen behandelen als elke andere huidaandoening.'

'Bad Skin Clinic', vanaf maandag 16 oktober om 20.30 uur op TLC.