Nieuw seizoen '90 Day Fiancé' op TLC

Zes nieuwe koppels maken hun opwachting in een heel nieuw seizoen van '90 Day Fiancé' en daarnaast volgen we de voortang van Jasmine en Gino nu de Panamese eindelijk aankomt in de VS.

Kunnen zij in 90 dagen de beslissing nemen om daadwerkelijk te trouwen? Voor die vraag staan ook de Britse Sophie (23) en haar vriend Robert (32) die elkaar via social media leerden kennen. Eenmaal in Los Angeles blijkt alleen Roberts woonsituatie toch anders dan Sophie van deze idyllische stad verwacht had.

Ook de Australische Nick (30) heeft aanvankelijk moeite met de overgang als hij arriveert in het kleine stadje in Arkansas waar zijn Amerikaans vriendin Devin (23) woont die hij tijdens haar vakantie leerde kennen.

Anali (26) uit Peru moet vooral wennen aan het feit dat haar vriend Clayton (29) nog met zijn moeder woont en dat die voorlopig niet van plan is weg te gaan. Wat betekenen al deze veranderende woonomstandigheden voor hun relatie? Is het echte leven zoveel anders dan de online liefde?

Justin (36) uit Moldavië en Nikki (47) uit New Jersey hebben een heel andere voorgeschiedenis. Zeventien jaar geleden kwam Justin al naar de VS om met haar te trouwen, maar toen vond Nikki hem nog te onvolwassen waardoor het huwelijk uiteindelijk niet doorging. Ook had Nikki hem nog niet verteld dat zij een trans vrouw is.

Ook Manuel (34) uit Ecuador en Ashley (31) uit New York kennen elkaar al langer. Toen Ashley in 2010 in Ecuador studeerde kwamen ze elkaar tegen en verloofden ze meteen. Eenmaal terug in de VS bleek het niet te werken en ook zij gingen uit elkaar. Hoe bevalt deze nieuwe start voor beide koppels?

En dan zijn er nog Citra (26) uit Indonesië en Sam (30) uit Missouri. Als ze willen trouwen, zullen ze eerst de zegen van Citra’s vader moeten krijgen die daarvoor speciaal naar de VS reist. Kan Sam haar vader overtuigen in de twee weken dat hij er is? De klok tikt bij dit stel nog harder dan bij de rest.

