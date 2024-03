Kijk naar 'My Strange Addiction: Still Addicted?' op TLC

Het eten van wc-papier of kattenhaar, drinken van je eigen urine of slapen met een blazende haardroger naast je hoofd, sommige mensen houden er wel heel eigenaardige gewoontes op na.

En hoe lang hou je zoiets vol? De serie 'My Strange Addiction: Still Addicted?' heeft na tien jaar een nieuwe ontmoeting met enkele van de meest opmerkelijke gevallen van destijds.

Eet Lisa nog steeds het haar van haar eigen kat op? Zeker – het enige verschil is dat ze nu vier katten heeft in plaats van een! En hoe gaat het met de extreem lange nagels van Ayanna? En met Nathaniel die een zeer intieme relatie had met zijn auto ‘Chase’ en hem voortdurend likte en kuste? Is Chase nog in zijn leven? Ook nieuwe verslavingen komen voorbij, zoals die van Kinah die dagelijks vier rollen wc-papier eet en naar eigen zeggen verzot is op de crunchy structuur. Een onschuldige gewoonte of zorgwekkende verslaving?

Doktoren en psychologen schijnen hun licht op deze zaken en leggen de mogelijke gevaren uit. Als Kinah hoort dat wc-papier veel kankerverwekkende chemicaliën bevat, schrikt ze wel even. Maar is het alarmerend genoeg om haar opmerkelijke verslaving te beëindigen? En hoe zit het met de personen die verslaafd zijn aan het eten van rauw vlees, het schuim van autozittingen of het drinken van de moedermelk van hun eigen vrouw?

'My Strange Addiction: Still Addicted?', vanaf dinsdag 19 maart om 20.30 uur op TLC.