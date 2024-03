'Gold Rush: White Water' is terug op Discovery!

Na een verloren seizoen is Dustin Hurt terug in Nugget Creek, het afgelegen gebied in Alaska waar naar schatting nog voor miljoenen aan goud in de grond moet zitten.

Om de regenstormen voor te zijn – die vorig jaar zijn operatie wegspoelden – begint hij zijn missie een stuk eerder in dit nieuwe seizoen van 'Gold Rush: White Water'. De sneeuw is nog metershoog als hij met zijn kleine crew van vijf man de reis onderneemt naar zijn potentiële goudmijn op zo’n vijftig kilometer van de bewoonde wereld. Daar treft hij een drama aan als blijkt dat de stevige tent die hij had neergezet, is ingestort onder het gewicht van de sneeuw – met al zijn kostbare materiaal eronder.

Gelukkig is niet alles verwoest en kunnen ze ondanks deze tegenslag toch aan de slag in wat een extreem succesvol seizoen belooft te worden. Al is er ook tragisch nieuws over de toestand van vader Fred Hurt bij wie een ernstige hersentumor is geconstateerd. Dustin bezoekt zijn vader nog voor vertrek in de wetenschap dat het weleens de laatste keer kan zijn dat hij hem levend ziet. Toch wil 'Dakota Fred' niets liever dan dat Dustin het avontuur opzoekt, zoals hij zelf ook zijn hele leven heeft gedaan. De goudveteraan hoopt nog lang genoeg te leven om het goud uit Nugget Creek te zien. 'Bring me some!' zegt hij als Dustin vertrekt naar zijn gouden avontuur.

