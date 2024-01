'Eating With My Enemy: Going Dutch' nieuw te zien op TLC

In de nieuwe spin-off 'Eating With My Enemy: Going Dutch' gaan de deelnemers dit keer niet met hun ex aan tafel, maar met hun vijand!

We zijn getuigen van enemies, die na een doodse stilte of flinke ruzie weer bij elkaar aan tafel komen. Een ijzige storm vormt zich boven het restaurant wanneer de enemies tijdens hun diner met intens pittige vragen worden geconfronteerd. Het roept heftige emoties op: van afkeer en verdriet tot aan blijdschap en wie weet zelfs een vorm van verzoening aan het eind?

Natuurlijk is de allerlaatste en meest prangende vraag te vinden op de rekening. Kunnen de rivalen hierna samen door één deur of lukt het maar niet om de strijdbijl te begraven? De spin-off bestaat uit drie afleveringen waarbij er in de eerste aflevering direct de grootste aartsrivalen tegen over elkaar gaan zitten! Niemand minder dan Michella en Lisa vechten voor het oog van de camera hun vete uit en dat gaat niet zonder slag of stoot... In dezelfde aflevering zien we ook hoe de twee boeren Geert en Geert Jan niet alleen voor hen nieuw culinair-terrein ontdekken, maar ook een al langslepende ruzie proberen uit te praten.

'Eating With My Enemy: Going Dutch', vanaf zaterdag 20 januari om 22.00 uur op TLC.