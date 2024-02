'Beachfront Bargain Hunt' weer te zien op TLC

Dromen worden werkelijkheid in de serie 'Beachfront Bargain Hunt', waar koppels en gezinnen opzoek gaan naar hun ideale woning aan de kust voor een spotprijs!

Of het wegens de stijgende prijzen is of om het drukke stadsleven te ontkomen, er zijn redenen genoeg. Zo werd Tim tijdens een constructieproject verliefd op de stranden in Honduras en besluit hier op een nieuw avontuur te gaan. Anderen hebben de wens voor een perfecte balans tussen strand en stad, zoals het koppel Mike & Anne met hun 2-jarige dochter Caroline. Zij zijn op jacht naar een vakantiehuisje in Long Beach Peninsula, zodat ze vanuit hun woonplaats in Portland nog altijd even terug kunnen trekken in de natuur. Met de hulp van makelaars bewijzen de deelnemers dat er geen fortuin nodig is om naast het water te leven en wij mogen meekijken met deze zenuwslopende missie!

'Beachfront Bargain Hunt', vanaf vrijdag 2 februari om 9.30 uur op TLC.