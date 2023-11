A New Royal Reveal: Netflix toont eerste beelden van deel 2 van het laatste seizoen van 'The Crown'

Netflix opent opnieuw de koninklijke deuren en geeft beelden vrij van het tweede deel van het laatste seizoen van 'The Crown'. Het eerste deel van het zesde seizoen staat sinds half november op Netflix, deel 2 volgt op 14 december en bestaat uit zes afleveringen.

'The Crown' is geïnspireerd op historische gebeurtenissen en brengt het leven van koningin Elizabeth II en de politieke en persoonlijke gebeurtenissen die haar bewind hebben gevormd gedramatiseerd in beeld.

Sinds het debuut op Netflix in 2016 sleepte de serie meerdere prijzen binnen, waaronder 15 BAFTA-nominaties, 10 Golden Globe-nominaties (met 4 overwinningen) en maar liefst 69 Emmy-nominaties. Over vijf seizoenen wist 'The Crown' maar liefst 21 awards binnen te slepen.

Dit laatste hoofdstuk introduceert een aantal nieuwe gezichten, waaronder Ed McVey (prins William), Meg Bellamy (Kate Middleton) en Luther Ford (prins Harry).

'The Crown' S6 | deel 2

Prins William (Ed McVey) worstelt met zijn terugkeer naar universiteit Eton na de tragische dood van zijn moeder, terwijl de koninklijke familie moet omgaan met de wisselende publieke opinie. Wanneer koningin Elizabeth haar gouden jubileum viert, denkt ze na over de toekomst van de monarchie met het huwelijk van Charles (Dominic West) en Camilla (Olivia WIlliams) en het begin van een nieuw koninklijk sprookje met William en Kate (Meg Bellamy).

'The Crown' deel 2 is vanaf 14 december 2023 exclusief te zien op Netflix.