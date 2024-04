TV5MONDE in april: 'Secrets d'Histoire' en 'Earth Day'

In april start een nieuw seizoen van de populaire historische docuserie 'Secrets d'Histoire'. De Franstalige zender staat ook stil bij de Dag van de Aarde (Earth Day) op 22 april met de docuserie 'Espèces d'ordures'.

Docuserie: 'Secrets d'Histoire' (Nederlands ondertiteld), iedere maandag om 21.00 uur

Neem iedere week een duik in de geschiedenis met de historische documentaireserie 'Secrets d’Histoire', gepresenteerd door Stéphane Bern.

Aan de hand van reportages, archiefbeelden en bijdragen van specialisten, schijnt 'Secrets d'histoire' een licht op het leven en vaak verrassende parcours van een persoonlijkheid die de geschiedenis getekend heeft.

1 april: Vlucht naar Varennes, de ontsnapping van Lodewijk XVI

8 april: Nostradamus, hoe de toekomst voorspeld kan worden

15 april: Johannes Paulus II, Gods atleet

22 april: Vercingetorix, de Gallische leider

29 april: Napoléon III, de laatste Franse keizer

6 mei: Vatel, Carême, Escoffier: aan de koninklijke tafel

13 mei: Arthur en de ridders van de Ronde Tafel

20 mei: Denemarken: de koning, de koningin en de verleidelijke dokter

27 mei: Philippe V, de demonen van de Spaanse koning

22 april - Dag van de Aarde

Docuserie: 'Espèces d'Ordures' (Nederlands ondertiteld), iedere zondag om 19.30 (vanaf 24 maart)

Overal waar mensen zijn, is afval: het is een probleem voor de planeet! Het goede nieuws is dat er groene initiatieven worden genomen om deze woekering te beheersen. Reis de wereld rond met Frédéric Choinière. Hij bezoekt New York, Seattle, Fez, Londen, Brussel en Rio de Janeiro.

Cinema: Petite Solange

Zondag 14 april om 21.00 uur

Nederlands ondertiteld

Solange, 13 jaar, ziet haar wereld wankelen als haar ouders uit elkaar groeien. Terwijl de schaduw van een scheiding opdoemt, maakt ze zich zorgen. Ze denkt dat het nog goed kan komen. De onschuldige tiener wil eigenlijk iets onmogelijks: dat de liefde nooit ophoudt...

Regie: Axelle Ropert (Frankrijk, 2020)

Onderscheidingen: officiële selectie Locarno 2021

Cinema: Petite maman

Zondag 21 april om 21.00 uur

Nederlands ondertiteld

De achtjarige Nelly gaat naar het huis van haar grootmoeder die onlangs overleden is. Midden in het bos verkent ze met plezier het huis waar haar moeder Marion is opgegroeid. Maar deze vertrekt plotseling op een ochtend, overrompeld door verdriet. Dan ontmoet Nelly een meisje dat op een vreemde manier op haar lijkt...

Regie: Céline Sciamma (Frankrijk, 2021)

Onderscheidingen: meerdere nominaties (BAFTA 2022, filmfestival van Berlijn 2021)

Cinema: 'Vacances'

Zondag 28 april om 21.00 uur

Nederlands ondertiteld

Voor het eerst brengt Marie de vakantie alleen met haar kinderen door, zonder haar echtgenoot. Op een avond is ze volledig van de kaart en laat zich verleiden door een vreemde, fascinerende jonge man die haar langzaam in de val lokt. De nacht verandert in een nachtmerrie...

Regie: Béatrice Sebbah de Staël, Léo Wolfenstein (Frankrijk, 2020)

Onderscheiding: officiële selectie (Angoulême 2022)

Serie: 'Une Affaire Criminelle' (Nederlands ondertiteld), iedere vrijdag om 21.00 uur (vanaf 19 april) - 8 afleveringen

Catherine heeft altijd geloofd in de onschuld van haar zoon, die vijftien jaar geleden van moord is beschuldigd. Bing, die al jaren verliefd op haar is, blijft de zaak onderzoeken. Een getuige die zich nog nooit heeft uitgesproken, zet alles ineens op losse schroeven...

Regie: Stéphanie Lapointe, Pascal L'Heureux (Canada, 2022)