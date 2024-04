Tommy Wieringa is vrijdag 'De Geknipte Gast'

De Geknipte Gast op tv

Acteur Daniël Boissevain vertelt over zijn boek 'Het Magische Kind'. Het boek gaat over zijn jeugd op Ruigoord, een dorp vol creativiteit en vrijheid, maar waar Daniël nooit echt kind kon zijn.

Interviewprogramma met Özcan Akyol, die in gesprek gaat met een gast terwijl die bij hem in de barbershop langskomt. Tussen de spiegels ontvouwt zich een openhartig gesprek over het werk en het privéleven van de gast.