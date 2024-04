Sylvana IJsselmuiden donderdag in 'Who's That Girl?'

Sylvana IJsselmuiden kreeg de titel Mooiste Vrouw van Nederland van de FHM in 2020. Maar naast een mooie verschijning heeft Sylvana veel meer te bieden, ondanks dat de voormalig Dumpert presentatrice daar veel vooroordelen over krijgt.

Alles wat ze heeft bereikt is de trotse Friezin niet zomaar komen aanwaaien. Sylvana groeit op in Leeuwarden als jongste van vier, wat zeker niet altijd het gelukkige gezinnetje is. Ook krijgt ze op jonge leeftijd te maken met baarmoederhalskanker. Een ding is zeker: Sylvana zeurt niet, geeft nooit op en werkt keihard. En dat heeft haar gebracht waar ze nu is. Maar makkelijk was dat niet altijd.

