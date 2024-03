'Steken en Prikken: Op Vakantie' bij de Boktor

Steken en Prikken: Op Vakantie op tv

Emma of Jurre laat zich bijten door een weverboktor. De weverboktor is lid van de boktor-familie. De weverboktor is een echte houteter en kan zelfs door hout heen bijten. In ItaliŽ doet de weverboktor het aardig, in de rest van Europa minder goed.