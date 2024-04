Dit stream je in mei op Disney+

Disney+ is het vaste adres voor films en series van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic en veel meer, waaronder exclusieve Disney+ Originals.

THE KARDASHIANS S5

Originele serie

Vanaf 23 mei

Wekelijks nieuwe afleveringen

Net als je denkt dat het leven niet sneller kan in de familie Kardashian-Jenner, gaan ze in overdrive. Van het witte doek tot babygeluk, de familie blijft de verwachtingen overtreffen in al wat ze ondernemen. De camera's draaien terwijl Kourtney, Kim, Khloé, Kendall en Kylie navigeren doorheen een strijdlustige zussendynamiek, allemaal onder het toeziend oog van ieders favoriete matriarch, Kris.

GENIUS: MLK/X

National Geographic-serie

Vanaf 15 mei

Alle afleveringen beschikbaar

Het nieuwe seizoen van de met een Emmy® Award bekroonde anthologieserie richt zich voor het eerst op twee iconische genieën: Dr. Martin Luther King Jr. (Kelvin Harrison Jr.) en Malcolm X (Aaron Pierre). 'Genius: MLK/X' verkent de vormingsjaren waarin ze werden gevormd door sterke vaders en traumatische onrechtvaardigheden, tot hun rijke, parallelle verhalen wanneer ze hun identiteit vormgaven en de verandering werden die ze in de wereld wilden zien. De docudramaserie biedt een intieme kijk in hun complexe levens als echtgenoten, vaders, broers en zonen, waarbij ze van de iconische t-shirts gehaald worden om hun menselijkheid te tonen.

Met hun geweldige vrouwen, Coretta Scott King (Weruche Opia) en Betty Shabazz (Jayme Lawson) aan hun zijde, zijn King en X twee visionairs die opstonden en een beweging pionierden.

STAR WARS: TALES OF THE EMPIRE

Disney+ Original serie

Vanaf 4 mei

Alle afleveringen beschikbaar

'Star Wars: Tales of the Empir' is een reis van zes afleveringen door het angstaanjagende Galactische Keizerrijk door de ogen van twee krijgers op verschillende paden, tijdens verschillende tijdperken. Na alles verloren te hebben navigeert de jonge Morgan Elsbeth door de groeiende Keizerlijke wereld naar een pad van wraak, terwijl de voormalige Jedi Barriss Offee doet wat ze moet doen om te overleven in een snel veranderend sterrenstelsel. De keuzes die ze maken zullen hun lot bepalen.

DOCTOR WHO SEIZOEN 1

Originele serie

Vanaf 11 mei

Exclusief op Disney+

In première met de eerste 3 afleveringen, daarna wekelijks een nieuwe aflevering

De Dokter en zijn metgezel Ruby Sunday reizen door tijd en ruimte, met avonturen die reiken van het Regency-tijdperk in Engeland tot door oorlog verscheurde toekomstige werelden. Tijdens hun avonturen in de TARDIS - een tijdreizend schip in de vorm van een politiehokje - komen ze geweldige vrienden en gevaarlijke vijanden tegen, waaronder een angstaanjagende boeman en de machtigste vijand van de Dokter tot nu toe.

ABBOTT ELEMENTARY S3 DEEL 1

Originele serie

Vanaf 8 mei

Alle afleveringen beschikbaar

In deze komedie volgen we een groep gedreven en gepassioneerde leerkrachten – en een ietwat toondove directeur – die hun weg zoeken in het openbare scholensysteem in Philadelphia. Ondanks de tegenslagen zijn ze vastbesloten hun leerlingen te helpen slagen in het leven. Hoewel deze hardwerkende ambtenaren met te weinig zijn en niet over voldoende middelen beschikken, houden ze van hun werk. Ook al zijn ze het niet eens met de visie van het schooldistrict ten opzichte van het onderwijs van de kinderen.

SHARDLAKE

Originele serie

Vanaf 1 mei

Alle afleveringen beschikbaar

Het is 1536. Het leven van Matthew Shardlake wordt verstoord wanneer Thomas Cromwell hem opdraagt om een verdachte dood in het afgelegen klooster van Scarnsea te onderzoeken. Bedrog en corruptie zijn er wijdverbreid en al snel wordt duidelijk dat de moord niet de eerste is. Shardlake raakt verstrikt in een web van leugens dat niet alleen zijn integriteit, maar ook zijn leven bedreigt. Deze meeslepende detectiveserie is gebaseerd op de populaire Tudor-mysterieromans van C.J. Sansom.

CAMDEN

Originele serie

Verschijnt in mei

Alle afleveringen beschikbaar

'Camden' verkent het kloppende muziekhart van de Britse hoofdstad en laat zien hoe de levens en carrières van iconische wereldsterren door deze Londense buurt zijn beïnvloed. Archiefbeelden, observaties en interviews vertellen de rijke geschiedenis van Camden. Beroemde muzikanten van over de hele wereld halen herinneringen op aan de buurt: van hun eerste optredens tot uitverkochte zalen en hoogte- en dieptepunten uit het uitgaansleven en hun jeugdige ontdekkingstocht in de muziekwereld.

PROM DATES

Originele film

Vanaf 3 mei

Exclusief op Disney+

'Prom Dates' volgt beste vriendinnen Jess en Hannah, die op hun 13e een pact sloten om het perfecte schoolbal te hebben. Ondanks de veranderingen die de universiteit de komende vier jaar met zich mee zal brengen, zijn de twee vastbesloten om hun pact na te komen. Maar met nog maar 24 uur te gaan voor het grote evenement, valt alles in duigen wanneer ze het uitmaken met elk van hun dates. Jess en Hannah hebben nog maar één nacht om nieuwe dates te vinden en hun middelbare school-fantasieën te beleven.

Een dubbele dosis muziekdocumentaires

LET IT BE

THE BEACH BOYS

Stream vanaf 8 mei

Stream vanaf 24 mei

Wist je dat?

Oproep aan alle mangafans! In 'Mission: Yozakura Family' sluit Taiyo Asano, de 'Ultieme Introvert', zich aan bij een spionagefamilie om een hit list te overleven. Te streamen vanaf 1 mei met wekelijkse nieuwe afleveringen.

Wacht je ongeduldig op de nieuwe afleveringen van 'Grey's Anatomy' S20? Vanaf 16 mei worden wekelijks nieuwe afleveringen uitgezonden!

'Family Guy' viert dit jaar zijn 25-jarig jubileum! Stream alle 22 seizoenen op Disney+.

Hou je van adult animation? 'The Great North' seizoen 4 wordt vanaf 1 mei op Disney+ uitgezonden en 'Bob's Burgers' seizoen 14 vanaf 29 mei.

Wat komt er nog meer naar Disney+ in mei?

WE WERE THE LUCKY ONES

Vanaf 1 mei

In première met de eerste 3 afleveringen, daarna wekelijks een nieuwe aflevering

MISSION: YOZAKURA FAMILY

Vanaf 1 mei

GOOD TROUBLE S5 DEEL 2

Vanaf 8 mei

GREY'S ANATOMY S20 DEEL 2

Vanaf 16 mei

PAULINE

Vanaf 22 mei

UNCLE SAMSIK S1

Vanaf 15 mei

QUEEN ROCK MONTREAL

Vanaf 15 mei

CHIP 'N' DALE: PARK LIFE S2 NIEUWE AFLEVERINGEN

Vanaf 22 mei

FX'S AMERICAN HORROR STORY: DELICATE DEEL 2

Vanaf 23 mei

THE GREAT NORTH S4 DEEL 1

Vanaf 1 mei

BOB'S BURGERS S14

Vanaf 29 mei

JIM HENSON IDEA MAN

Vanaf 31 mei