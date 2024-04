Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2024

Hanne spreekt Jan aan over haar bezorgdheden. Vanessa ergert zich aan de pogingen van Mathias om Cédric aan Jill te koppelen. Dat leidt tot een ruzie. Alfons vindt dat Benny zich aanstelt en Linus wil een nieuwe kans. Rudi wil het goedmaken met Hanne en Zjef, Brahim wil naar Zoë gaan en er lijkt schot in de zaak rond de brand te komen. Selin denkt dat Cédric nog niet klaar is voor een relatie. Lars besluit om met Benny te gaan praten. Louise heeft verbazingwekkend nieuws. Jan verspreekt zich bijna, Benny stelt Samira teleur.

Maandag 29 april 2024 - aflevering 7434

Louise ontdekt dat Joris wat bagage uit zijn verleden meedraagt. Hanne maakt zich zorgen en besluit Jan erover aan te spreken. Véronique hakt een belangrijke knoop door. Lars heeft ondertussen moeite met de situatie tussen hem, Mieke en Stefanie. Mathias probeert Cédric en Jill te koppelen, tot ergernis van Vanessa.



Dinsdag 30 april 2024 - aflevering 7435

Hanne krijgt zorgwekkend nieuws. Vanessa wil dat Mathias het liefdesleven van Cédric loslaat. Hij luistert niet en vliegt uit. Zijn aanpak lijkt echter vruchten af te werpen. Alfons vindt dat Benny zich aanstelt, maar brengt hem ongewild op een idee. Linus wil een nieuwe kans van Véronique. Woensdag 1 mei 2024 - aflevering 7436

Rudi onderneemt een nieuwe poging om het goed te maken met Hanne en Zjef. Brahim wil eigenhandig naar het huis van Zoë gaan, maar Jamila houdt hem tegen. Ze vreest dat hij de situatie alleen maar erger zal maken. Er lijkt eindelijk schot te komen in de zaak rond de brand bij Peter en Marie-Rose.

Donderdag 2 mei 2024 - aflevering 7437

Selin denkt dat Cédric nog steeds niet klaar is voor een nieuwe relatie. Jelle wimpelt een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek af, maar Mieke vindt dat hij het een kans moet geven. Lars blijft worstelen met hoe hij en Stefanie gebrandmerkt worden. Hij besluit met Benny te gaan praten, maar dat gesprek loopt niet zoals gehoopt. Vrijdag 3 mei 2024 - aflevering 7438

Louise komt Jelle wekken met verbazingwekkend nieuws. Jan vertelt het nieuws ook aan Anna en Albert, maar verspreekt zich bijna. Jamila heeft Zoë iets te vertellen. Véronique wil Hanne meenemen naar Londen, maar Joris houdt een pleidooi voor Louise. Benny stelt Samira teleur.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.