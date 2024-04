Deze releases zie je in mei op Prime Video

'De Pudding Club' is een zesdelige absurdistische komedieserie waarin vijf psychiatrische patiënten hun week bespreken, onder toeziend oog van hun strenge begeleidster.

De verhalen die ze vertellen zijn politiek incorrect, bizar en hilarisch, waardoor je al snel de waarheid niet meer van waanzin kunt onderscheiden. Of deze therapie-sessies de patiënten zullen helpen, is dan ook nog maar de vraag...

Met Ruben van der Meer, Jelka van Houten, Mert Ugurdiken, Gijs Naber, Roy ‘Fresku’ Reymound en Loes Schnepper in de hoofdrollen.

'De Pudding Club' is bedacht door Flip van der Kuil (o.a. 'RWINA', 'New Kids', 'Random Shit', 'Bros before Hos') en Stephan Miras ('RWINA', 'Random Shit', 'Downtown', 'Barrie Barista'), en is geregisseerd door verschillende uitgesproken Nederlandse regisseurs. Michiel ten Horn, Teemong, David-Jan Bronsgeest, Henry van Loon (met zijn regiedebuut) en de bedenkers, Flip en Stephan zullen ieder in een eigen aflevering het verhaal van één van de patiënten tot leven brengen.

DE PUDDING CLUB

1 MEI

THE IDEA OF YOU

2 MEI

'The Idea of You' is een Amerikaanse romantische filmkomedie gebaseerd op de gelijknamige debuutroman van Robinne Lee uit 2017. De film vertelt het verhaal van Solène (Anne Hathaway), een 40-jarige alleenstaande moeder, die een onverwachte romance begint met de 24-jarige Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), de leadzanger van August Moon, de hipste boyband op aarde.

CLARKSON’S FARM S3

3 MEI

Volg Jeremy Clarkson op zijn nieuwste avontuur: het boerenleven. De oud-presentator van 'Top Gear' ruilt de snelle auto's in voor tractoren en transformeert zichzelf tot de meest onwaarschijnlijke boer van Groot-Brittannië. Samen met zijn agrarische collega's neemt Clarkson het op tegen ongehoorzame dieren, gewassen die niet groeien, onbehulpzame weersomstandigheden en een onverwachte pandemie. Wat zou er mis kunnen gaan?

MAXTON HALL: THE WORLD BETWEEN US

9 MEI

Wanneer Ruby per ongeluk een schokkend geheim ontdekt op privéschool Maxton Hall, moet de arrogante miljonairszoon James Beaufort zien te dealen met de zeer pientere beursstudent. Vanaf dat moment lijkt de knappe James toch, tegen zijn geweten in, voor Ruby's rust en charme te vallen. En hoewel de twee uit verschillende werelden komen, zullen ze snel alles riskeren om samen te zijn…

Met onder andere de Nederlandse Fedja van Huêt in een van de hoofdrollen.

DE TATTA’S 2

12 MEI

In 'De Tatta’s 2' staat de familie van Kampen opnieuw een grote verrassing te wachten. Ze hebben zich net lekker gesetteld tussen hun nieuwe vrienden, wanneer ze het bericht krijgen dat de Hollandwijk met sloop wordt bedreigd. Tot overmaat van ramp komt Eriks vader, de oppertatta, bij hen wonen en raakt alles wat de Tatta’s hebben opgebouwd volstrekt uit balans.

VERDER OP PRIME VIDEO DEZE MAAND

THE DIARY OF A TEENAGE GIRL- 1 MEI

DEATH WISH (1-5) - 1 MEI

OUTER RANGE S2 - 16 MEI

THE BEEKEEPER - 17 MEI

REPRESAILLES - 17 MEI

99 - 17 MEI

DOM S3 - 24 MEI

DIE HART 2: DIE HARTER - 30 MEI

KALI - 31 MEI