Dit heeft FilmBox in mei voor je in petto

FilmBox is de zender voor filmliefhebbers waar de hele dag films worden vertoond zonder vervelende reclameblokken. We geven je graag een overzicht van wat er in mei op de zender te zien is.

RIDE THE EAGLE - Maandag 6 mei om 20.30 uur

Genre: komedie, drama

Regisseur: Trent O’ Donnell

Cast: Susan Sarandon, J.K.Simmons, Jake Johnson, D’Arcy Garden

Jake Johnson, J.K. Simmons en Susan Sarandon in een hartverwarmende komedie over een veertiger wiens overleden moeder een takenlijst heeft achtergelaten die hij moet afwerken voordat hij haar blokhut in Yosemite National Park erft.

De veertiger Leif (Jack Johnson) heeft geen contact meer met zijn moeder Honey (Susan Sarandon) sinds zij twaalf jaar geleden vertrok om in een commune te gaan wonen. Wanneer hij hoort dat Honey is overleden aan kanker, blijkt zij hem een 'voorwaardelijke erfenis' achtergelaten te hebben: voordat hij haar blokhut in het Yosemite National Park kan betrekken, moet Leif een ingewikkelde en dubieuze takenlijst voltooien. Samen met zijn hond Nora, stapt Leif de wilde wereld van Honey binnen. Probeert zij het goed te maken vanuit het graf?

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT - Maandag 13 mei om 20.30 uur

Genre: drama, romantiek

Regisseur: Claire Denis

Cast: Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin

Juliette Binoche en Vincent Lindon in een romantisch drama over een driehoeksverhouding tussen een vrouw, haar partner en zijn beste vriend die ook haar voormalige minnaar is geweest. Op het International Film Festival in Berlijn werd de film genomineerd voor een Gouden Beer. Claire Denis mocht de Zilveren Beer mee naar huis nemen voor haar regiewerk.

Jean en Sara vieren tien gelukkige jaren samen. Toen ze elkaar voor het eerst ontmoetten, woonde Sarah samen met François, Jean's beste vriend. Wanneer Sara François toevallig op straat tegenkomt, wordt ze getroffen door de gedachte aan hoe het leven met hem had kunnen zijn. François stelt op zijn beurt aan Jean voor om weer samen te gaan werken. Het duurt dan ook niet lang voordat het drietal de controle over de situatie verliest.

COPSHOP - Maandag 20 mei om 20.30 uur

Genre: actie, thriller

Regisseur: Joe Carnahan

Cast: Gerard Butler, Frank Grillo, Toby Huss

Steracteurs Gerard Butler en Frank Grillo in een hedendaagse en onderhoudende western met grappige dialogen en rondvliegende kogels.

Het plot van regisseur Joe Carnahan ('Narc', 'The Grey', 'The A-Team') draait om een oplichter (Frank Grillo) die zich laat arresteren om zich te verbergen voor een dodelijke huurmoordenaar (Gerard Butler). Het politiebureau wordt het middelpunt van een bloederige strijd tussen de professionele huurmoordenaar, een jonge ambitieuze agente en de sluwe fraudeur.

CHARTER - Maandag 27 mei om 20.30 uur

Genre: drama

Regisseur: Amanda Kernell

Cast: Ane Dahl Torp, Troy Lundkvist, Tintin Poggats Serri, Sverrir Gudnason

Zweeds drama waarin een van de meest vooraanstaande actrices uit Noorwegen een moeder speelt die in een heftige echtscheiding is beland. Ze neemt het wanhopige besluit om haar kinderen te ontvoeren. Charter viel meermaals in de prijzen op het Zweedse Guldbagge Film Festival.

Alice heeft haar twee kinderen al maanden niet meer gezien. Door haar affaire en de moeilijke scheiding die volgde, houdt haar ex-man de kinderen bij haar weg tot de voogdijzaak is afgerond. Wanneer hun zoon haar midden in de nacht overstuur belt, besluit ze actie te ondernemen. In een laatste wanhopige poging ontvoert ze de kinderen en neemt ze mee richting Tenerife. Daar hoopt ze de band met haar kinderen te kunnen herstellen en zo meer kans op de voogdij te maken. Maar al snel wordt ze gezocht voor ontvoering en zijn de autoriteiten en haar ex-man Alice op het spoor.