'Oorlogswinter' en 'Mijn Beste Vriendin Anne Frank' in mei op Film1

Dit zie je in mei.

'Oorlogswinter' & 'Mijn Beste Vriendin Anne Frank'

Zaterdag 4 mei om 18.20 uur en 20.02 uur

Op de dag van de Nationale Herdenking staat Film1 met twee aangrijpende films stil bij de Tweede Wereldoorlog. Om 18.20 uur is 'Oorlogswinter' te zien en om 20.02 uur, na de twee minuten stilte, begint 'Mijn Beste Vriendin Anne Frank'.

'Oorlogswinter', gebaseerd op het beroemde gelijknamige boek van Jan Terlouw, kreeg een meeslepende vertolking op het grote scherm onder regie van Martin Koolhoven (Brimstone). Een vijftienjarige Nederlandse jongen (Martijn Lakemeijer) kan niet wachten om in verzet te komen en helpt een gewonde Engelse piloot in de meedogenloze winter van 1944-1945. De film is bekroond met meerdere prijzen, waaronder een Gouden Film, drie Gouden Kalveren en drie Rembrandt awards voor beste film, beste acteur (Martijn Lakemeijer) en beste actrice (Melody Klaver).

'Mijn Beste Vriendin Anne Frank' is de allereerste Nederlandse bioscoopfilm over Anne Frank en vertelt het verhaal van Hannah Goslar over haar bijzondere vriendschap met Anne. In de tijd dat de Tweede Wereldoorlog uitbreekt zijn Hannah Goslar (1928) en Anne Frank (1929) boezemvriendinnen. Wanneer de familie Frank onderduikt, verliezen ze elkaar uit het oog. Drie jaar later, in 1945, volgt een bijzondere ontmoeting tussen de twee meisjes in het concentratiekamp Bergen-Belsen. De moedige Hannah zet haar leven op het spel in de hoop haar sterk verzwakte vriendin te helpen.

ARTHOUSE SUNDAY

ZEE VAN TIJD - Première zondag 5 mei om 20.30 uur

Genre: drama

Regisseur: Theu Boermans

Cast: Sallie Harmsen, Reinout Scholten van Aschat, Elsie de Brauw, Gijs Scholten van Aschat

Hoe sterk is de liefde nog als de ergste nachtmerrie van twee ouders werkelijkheid wordt? Regisseur Theu Boermans ('De Prooi', 'De Uitverkorene') en scenarist Marieke van der Pol ('De Tweeling', 'Bride Flight') maakten een hartverscheurende film, die is geïnspireerd op een waargebeurd verhaal over het verlies van een kind.

Het jonge koppel Lucas en Johanna zeilt in de jaren ’80 met hun zoontje Kai de wereld rond: stapelverliefd, onbezorgd en vol dromen en idealen. Midden op de Atlantische Oceaan verandert alles, wanneer hun zoontje zoek raakt. Het abrupte einde van de reis is het begin van grote innerlijke strijd. In hun wanhopige pogingen om overeind te blijven, drijven de twee steeds verder uit elkaar. Veertig jaar later ontmoeten de vroegere geliefden elkaar weer en blijkt dat de tijd niet alle wonden heeft geheeld.

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE - Première zaterdag 11 mei om 20.30 uur

Genre: komedie, drama

Regisseur: Dan Kwan, Daniel Scheinert

Cast: Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Jamie Lee Curtis

Een absurd en origineel avontuur met sterke choreografie en actie, dat vorig jaar maar liefst zeven Oscars won en lovende recensies kreeg. Een sullige Chinese immigrant (Michelle Yeoh) ontdekt dat ze het bestaan kan redden door andere universums te verkennen en contact te maken met de levens die ze had kunnen leiden.

De Chinese immigrante Evelyn probeert haar belastingen in orde te brengen voor de belastingcontroleur (Jamie Lee Curtis) wanneer ze een gek avontuur beleeft. De wereld blijkt in gevaar en enkel zij kan de planeet redden. Ze verkent het universum en ontdekt hierdoor de andere levens die ze had kunnen leiden. Het is maar de vraag of ze in haar missie slaagt wanneer ze het spoor bijster is in het eindeloze multiversum.

KWESTIE VAN GEDULD - Première zaterdag 18 mei om 20.30 uur

Genre: romantiek, komedie

Regisseur: Ruud Schuurman

Cast: Barbara Sloesen, Manuel Broekman, Frans Dam, Bianca Krijgsman

Barbara Sloesen en Manuel Broekman in een Nederlandse romcom over een chef-kok die vanuit de grote stad terugkeert naar haar Limburgse roots, waar ze oog in oog staat met haar jeugdliefde.

Chef-kok Monica (Barbara Sloesen) heeft een punt gezet achter haar jeugd in het Limburgse dorp Noorbeek. Ze maakt nu furore met haar gerechten in een hotspot in Amsterdam. Als ze samen met haar vriend (Manuel Broekman) een nieuw restaurant wil openen, moet ze noodgedwongen terug naar haar roots om de laatste banden door te snijden. In het Limburgse dorp staat ze al snel oog in oog met haar jeugdliefde (Frans Dam). Er blijkt door de jaren heen veel veranderd, maar nog heel veel meer vertrouwd te zijn dan ze had verwacht. Monica moet opnieuw kiezen: ligt haar toekomst wel echt in de grote stad?

RICEBOY SLEEPS - Première zaterdag 25 mei om 20.30 uur

Genre: drama

Regisseur: Anthony Shim

Cast: Choi Seung-Yoon, Ethan Hwang, Dohyun Noel Hwang, Anthony Shim

Bekroond ontroerend drama waarin een Zuid-Koreaanse moeder naar Canada is verhuisd. Ze hoopt op een betere toekomst voor haar puberzoon, maar ze kampt met gevoelens van schuld, eenzaamheid en verdriet.

Weduwe So-Young brengt haar puberzoon Dong-Hyun groot in de buitenwijken van Canada. Hoewel ze voortdurend wordt geconfronteerd met culturele uitdagingen, is ze ervan overtuigd dat het leven hier meer te bieden heeft dan in Zuid-Korea. Maar Dong-Hyun wordt steeds nieuwsgieriger naar zijn Koreaanse afkomst en in het bijzonder naar zijn overleden vader. Als ze door onverwachts nieuws terugkeren naar Zuid-Korea, komen ze eindelijk weer in aanraking met hun roots en is het tijd om trauma’s uit het verleden onder ogen te komen.