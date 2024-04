'Radar' maandag over wereldwijd medicijntekort

Foto: AVROTROS © Elvin Boer 2023

De hele wereld heeft er last van: medicijntekort. In Europa is Nederland koploper als het gaat om de tekorten. Meer dan tweeduizend geneesmiddelen zijn in ons land al lange tijd niet op voorraad en het einde van het tekort lijkt nog niet in zicht.

'Radar' spreekt met verschillende partijen over de oorzaken en de mogelijke oplossingen. Hoe komt het dat er zulke tekorten zijn in Nederland? We nemen een kijkje bij andere Europese landen. Hoe pakken zij het aan? En kunnen we wat van die landen leren om het tij in Nederland te keren.

'Radar', maandag 29 april om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.