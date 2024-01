Ontdek het menu van National Geographic in februari

De gloednieuwe 3-delige docuserie 'Arctic Ascent' met Alex Honnold (Free Solo) speelt zich af in Groenland, ook wel gezien als de laatste grote klimuitdaging ter wereld en het epicentrum van de klimaatcrisis.

ARCTIC ASCENT

In 2020 verdween er een recordhoeveelheid van 300 miljard ton ijs van Groenland, dit betekende tevens de grootste hoeveelheid gesmolten ijs op jaarbasis in de geschiedenis. Alex Honnold, een professionele avontuurlijke bergbeklimmer die bekend staat om zijn gedurfde solo-beklimmingen van de grootste kliffen in Amerika, behoort tot de meest erkende klimmers wereldwijd. Zijn langgekoesterde wens is altijd geweest om Groenland te verkennen en de gevaarlijkste, meest afgelegen toppen te beklimmen. Niet alleen streeft hij ernaar zijn fysieke grenzen te verleggen, maar hij heeft ook de intentie om de wetenschappers te ontmoeten die aan de frontlinie van de klimaatverandering werken en de gevolgen van het snelle smelten persoonlijk te aanschouwen.

Kijk aflevering 1 en 2 op zondag 4 februari vanaf 22.30 uur en aflevering 3 op zondag 11 februari om 22.30 uur National Geographic.

NIEUW SEIZOEN

AIR CRASH INVESTIGATION S23

In 'Air Crash Investigation' wordt de duistere waarheid onthuld over de luchtvaart die niet altijd even veilig blijkt te zijn zoals men denkt. Deze serie onderzoekt legendarische vliegrampen om erachter te komen wat er mis ging en waarom.

Vanaf 15 februari, elke donderdag om 21.30 uur op National Geographic.

NIEUW

GENIUS: MARTIN LUTHER KING, JR AND MALCOLM X

De levens van twee prominente figuren uit de burgerrechtenbeweging, Martin Luther King en Malcolm X, worden onder de loep genomen in de nieuwste serie van 'Genius'. De serie verkent het leven van beide mannen, van hun turbulente jeugd tot hun vroegtijdige dood. Hoewel Martin en Malcolm heel verschillende levens leidden, deelden ze dezelfde doelen. Ondanks dat velen voelden dat ze tussen Malcolm en Martin moesten kiezen, waren ze in werkelijkheid twee zijden van dezelfde medaille, beiden strijdend voor de vrijheid die hen ontnomen was. Ondanks hun verschillen waren het twee mannen met opmerkelijke genialiteit die elkaar inspireerden in hun gezamenlijke streven naar gelijkheid in Amerika.

Kijk vanaf 6 februari, elke dinsdag dubbele afleveringen vanaf 21.30 uur op National Geographic.

STUNT

INSIDE RUSSIA AND UKRAINE

In februari 2024 is het alweer twee jaar geleden dat de vreselijke oorlog in Oekraïne met Rusland uitbrak. National Geographic staat stil bij dit moment door een speciale stunt uit te zenden met als thema 'Inside Russia and Ukraine'. Binnen deze stunt worden er diverse series vertoont die de indrukwekkende cultuur en prachtige natuur van beide landen toont. Daarnaast vertoont de zender series waarin de cruciale historische gebeurtenissen, waaronder de tweede wereldoorlog en de MH17 vliegramp aan bod komen. Op deze manier biedt National Geographic een breder inzicht in de complexe geschiedenis en relatie tussen beide landen.

Kijk op zaterdag 24 februari naar onder andere 'Ukraine War From The Air' om 19.30 uur en naar 'Facing Putin' om 20.30 op National Geographic.

Kijk op zaterdag 24 februari naar de 'Inside Russia and Ukraine' stunt op National Geographic.