National Geographic keert terug naar de 90's

'Inside Sydney Airport' neemt kijkers mee achter de schermen van een van de drukste luchthavens op het zuidelijk halfrond.

Gelegen aan Botany Bay, komen elke dag tot 180.000 mensen het luchthaventerrein binnen. Ondanks grillige weersomstandigheden, beveiligingslekken, technische problemen en de menselijke factor moet er op worden toegezien dat dagelijks 900 vluchten veilig op schema blijven.

INSIDE SYDNEY AIRPORT

Vanaf 4 januari, elke donderdag een dubbele aflevering vanaf 20.30 uur op National Geographic.

NIEUW

REWIND THE '90S

Beroemdheden, ooggetuigen en popcultuurkenners herbeleven de meest memorabele momenten van het decennium dat het nieuwe millennium inluidde. Van Y2K tot Weird Al Yankovic, van Tupac tot Titanic en van Madonna tot de Matrix, 'Rewind the '90s' verkent de invloeden die vorm gaven aan het decennium dat de wereld voor altijd veranderde.

Vanaf 6 januari, elke zaterdag om 22.30 uur op National Geographic.

NIEUW

SCIENCE FAIR: THE SERIES

'Science Fair: The Series' volgt studenten die werken aan het oplossen van 's werelds meest complexe en urgente problemen met behulp van wetenschap. Ze strijden daarbij voor een felbegeerde plek op de International Science and Engineering Fair (ISEF) in Amerika, de meest competitieve wetenschapsbeurs ter wereld.

Vanaf 28 januari, elke zondag om 19.30 uur op National Geographic.