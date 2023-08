National Geographic begint in september aan het nieuwe televisieseizoen

In deze serie met spectaculaire luchtreizen worden de meest opmerkelijke regio's van Europa onthult, zoals ze nog nooit eerder zijn vertoond. Hierbij wordt gebruik gemaakt van geavanceerde drone-technologie om kijkers mee te nemen op een verbluffende visuele reis door deze gebieden.

Het nieuwe seizoen van 'Europe From Above' start met een adembenemende reis door de Benelux waar onder andere recordbrekende bouwprojecten worden getoond. Daarnaast biedt deze zesdelige serie exclusieve beelden van nog vele andere technische doorbraken, tradities en innovaties die Europa samen vorm geven.

'Europe From Above', vanaf 17 september elke zondag om 21.30 uur op National Geographic.

NIEUW SEIZOEN

WORLD WAR II: SECRETS FROM ABOVE S2

'WWII: Secrets From Above' brengt de meest bijzondere gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog vanuit een gloednieuw perspectief in kaart. De afleveringen zijn namelijk grotendeels gefilmd vanuit de lucht! Met exclusieve toegang tot belangrijke locaties en door ze te vergelijken met historische luchtfoto's uit archieven 'vliegen we terug in de tijd'. Doormiddel van de kennis van experts komen we meer te weten over cruciale gevechten, heftige bombardementen en de ontwikkeling van 's werelds eerste kruisraketten & ballistische raketten.

'WWII: Secrets From Above', vanaf 12 september elke dinsdag om 21.30 uur op National Geographic.

NIEUW

BUILDING IMPOSSIBLE

Maak je klaar voor een reis vol adrenaline. Daniel Ashville, een Britse ondernemer neemt je mee op een betoverende verkenning van 's werelds meest buitengewone en precaire bouwwerken. Deze zesdelige serie verlegt de grenzen van alles wat als haalbaar wordt beschouwd en toont architectonische wonderen die de verbeelding tarten. Van de bouw van 's werelds grootste oceaancruiseschip, 'The Icon of the Seas', in Finland tot de baanbrekende Brennertunnel onder de Alpen. Tijdens deze immense klussen wordt hard werken, wetenschap, technologie en het menselijke vernuft tot nieuwe hoogten gebracht.

'Building Impossible', vanaf 28 september elke donderdag om 22.30 uur op National Geographic.

NIEUW SEIZOEN

HITLER'S LAST STAND

Op 6 juni 1944 zetten de geallieerden eindelijk hun troepen aan land in Normandië om het westelijke front te openen. Maar na de verrassing van de landingen op D-Day en de geallieerde opmars, graven Nazi-getrouwen zich in. Ze zijn vastbesloten om een genadeloze greep te houden op de steden, bolwerken en forten om het Derde Rijk te verdedigen. Dit zijn de verhalen van wanhopige gevechten op de rand van de nederlaag, niet alleen om de overwinning, maar vooral om te overleven.

'Hitler's Last Stand', vanaf 5 september elke dinsdag om 22.30 uur op National Geographic.