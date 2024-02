Kijk in maart naar je vertrouwde favorieten op Disney Channel en Disney XD

Mickey Mouse en zijn vrienden - Minnie, Goofy, Donald, Katrien en Pluto - hebben een nieuwe vriend! Funny, een betoverd en pratend speelhuis, neemt ze mee op gekke en grappige avonturen vol fantasie.

'Mickey Mouse Funhouse'

Vanaf 2 maart, elke zaterdag en zondag om 7.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

SPIDEY EN ZIJN GEWELDIGE VRIENDJES

Peter Parker, Gwen Stacy en Miles Morales zetten hun Super Hero-avonturen voort als Team Spidey. Ze worden vergezeld door geheel nieuwe Avengers: Iron Man, Ant-Man en Wasp en Reptil. Samen nemen ze het op tegen de listige nieuwe vijanden Electro, Black Cat, Sandman en Zola in een poging om niet alleen hun gemeenschap, maar de natuur en de wereld om hen heen te beschermen.

Vanaf 25 maart, elke maandag t/m vrijdag om 8.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

HAILEY'S MISSIE

Hailey is een risicomijdende maar vindingrijke tiener op een missie om elk item op haar lange lijst van uitdagende - en soms onhandige - taken te volbrengen om de wereld te redden. Of ze nu elke attractie op de kermis induikt, optreedt in een musical, een zangduo herenigt of de groeiende en gecompliceerde gevoelens voor haar beste vriend Scott onder ogen moet komen. Hailey komt steeds nieuwe uitdagingen tegen om haar angsten te overwinnen en daarnaast probeert ze ook nog even de wereld te redden.

Vanaf 10 maart, elke zaterdag en zondag om 16.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

DE GEEST EN MOLLY MCGEE

Nu de voorzitter voorgoed weg is, kan Scratch achteroverleunen, ontspannen en doen waar hij zin in heeft. Maar wanneer hij wordt uitgeroepen tot nieuwe voorzitter van de Geestenwereld, wordt hij plotseling opgezadeld met tal van nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Ondertussen komt er een nieuw gezin tegenover de McGees wonen. De Chens, ze zijn leuk, vriendelijk en in alle opzichten praktisch perfect voor de McGees... behalve het ongemakkelijke feit dat het spokenjagers zijn. Het leven (en het hiernamaals) is zojuist een stuk ingewikkelder geworden voor Molly en Scratch!

Vanaf 10 maart, elke zaterdag en zondag om 17.00 uur op Disney Channel.

MARATHON

KIFF, JONGEN MEISJE HOND KAT MUIS KAAS, DE GEWELDIGE YELLOW YETI en HAMSTER & GRETEL

Kijk elke zaterdag en zondag om 10.00 uur naar de leukste marathons op Disney Channel.

Kijk naar 'Kiff', op 2 en 3 maart.

Kijk naar 'Jongen Meisje Hond Kat Muis Kaas', op 9 en 10 maart.

Kijk naar 'De Geweldige Yellow Yeti', op 16 en 17 maart.

Kijk naar 'Hamster & Gretel', op 30 maart.

NIEUWE AFLEVERINGEN

SECRETS OF SULPHUR SPRINGS

Griffin en zijn familie verhuizen naar het oude Tremont Hotel in de stad Sulphur Springs. De hele stad denkt dat het spookt in het hotel door de geest van een meisje met de naam Savannah, die 30 jaar geleden verdween. Wanneer Griffin en zijn beste vriendin Harper het mysterie van de verdwijning proberen op te lossen, ontdekken ze een portaal waar ze mee kunnen tijdreizen - wat leidt tot grote ontdekkingen.

Vanaf 20 maart, elke maandag t/m vrijdag om 17.30 uur op Disney XD.

NIEUWE AFLEVERINGEN

HET HUIS VAN DE UIL

Luz is een zelfverzekerd tienermeisje die per ongeluk in een andere wereld terecht komt. Hier raakt ze bevriend met een rebelse Heks, Eda en een koning. Ondanks het feit dat ze geen magische krachten heeft, volgt Luz haar droom om een heks te worden door als Eda's leerling bij het uilenhuis te dienen. Hier vindt ze een nieuwe familie in een onwaarschijnlijke omgeving. Zal het Luz lukken om een heks te worden? Volg de avonturen van Luz en haar zoektocht om een heks in 'Het Huis van de Uil' te worden.

Vanaf 4 maart, elke maandag t/m vrijdag om 16.30 uur op Disney XD.

MARATHON

JONGEN MEISJE HOND KAT MUIS KAAS

'Jongen Meisje Hond Kat Muis Kaas' is een komische kijk op een samengesteld gezin, met papa's 'zonen' - een jongen, een hond en een muis, en mama's 'dochters' - een meisje, een kat en een stuk kaas - die samen leren om onder één dak te wonen. Ze zijn misschien een raar gezin, maar ze houden van elkaar en zorgen op hun eigen manier voor elkaar.

Vanaf 9 maart, elke zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur op Disney XD.

BLOK

WAKKER WORDEN!, GROEN IN DE GROTE STAD, DE GEWELDIGE YELLOW YETI, DUCKTALES EN VIKING SKOOL

Begin de dag boordevol plezier met afleveringen van:' Wakker Worden!', 'Groen in de Grote Stad', 'De Geweldige Yellow Yeti', 'DuckTales' en 'Viking Skool'.

Elke dag vanaf 7.00 uur op Disney XD.