'Gort over de Grens' volgt het spoor van water

Ilja Gort gaat op zoek naar de mooiste en verrassendste streken in Frankrijk waar hij het verhaal achter de schoonheid van het land, mensen die hij ontmoet, de mooiste wijnen én het lekkerste eten zoekt.

In een van de meest onderschatte regio’s van Frankrijk volgt Ilja het spoor van het water, bezoekt hij een wijnboer die zijn wijn instraalt met een magisch kristal en trekt de bergen in op zoek naar kristallen. Maar vindt in plaats daarvan een 150 miljoen jaar oud fossiel. In het wonderschone Nyons neemt hij deel aan een feestmaal waarbij luidruchtig vals wordt gezongen.

'Gort over de Grens', zaterdag 6 april om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 2.