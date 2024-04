Frans Bauer viert een mijlpaal in zijn leven

Het is de grote dag; Frans zijn 50e verjaardag! Hoewel hij vooral niet te veel poespas wilde, staat hem het tegenovergestelde te wachten.

Voor dag en dauw is het huis omgetoverd tot een feestlocatie met ballonnen, slingers én een enorme Abrahampop. Voor Frans is deze dag een emotionele rollercoaster. Hij vindt het heel speciaal dat dit alles voor hem geregeld is en moet heel wat traantjes wegpinken. Frans denkt dat hij de dag afsluit met een gezellig etentje met zijn gezin in hun favoriete restaurant, maar op de terugweg blijkt dat ze niet naar huis rijden. In Rotterdam staat hem nog een enorme verrassing te wachten.

'De Bauers - 20 Jaar Later', woensdag 11 april om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.