'Even tot Hier' is terug vanaf zaterdag

Niels van der Laan en Jeroen Woe staan in de startblokken voor een nieuw seizoen 'Even tot Hier'. Terwijl de formatiegesprekken nog lopen, Max Verstappen warmdraait voor Zandvoort en Joost Klein zich op maakt voor het Songfestival, zijn Niels en Jeroen samen met Miguel bezig met de voorbereidingen voor het elfde seizoen van de satirische en muzikale zaterdagavondshow.

Met iedere week de muzikale gast, het liedje van één minuut, scherpe grappen en rake observaties.

Niels en Jeroen: 'We weten nog niet precies hoe het nieuwe seizoen er uit gaat zien. We werken nu aan een programma op hoofdlijnen, waar we - mits de details tot overeenstemming leiden - op korte termijn - in wat voor vorm dan ook - concreter over zullen proberen te communiceren.'

'Even tot Hier' is een coproductie van BNNVARA en MediaLane.

'Even tot Hier' is vanaf 6 april elke zaterdag om 21.30 uur te zien bij BNNVARA op NPO 1.