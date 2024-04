Dode door GHB in 'Flikken Maastricht'

Flikken Maastricht op tv

Een jonge student wordt dood aangetroffen bij een vuilcontainer. Hij is door verstikking om het leven te gekomen. Het blijkt dat de vader van de jongen recent slachtoffer is geworden van een drugsoorlog tussen twee Limburgse bendes.

Een jonge student wordt dood aangetroffen bij een vuilcontainer. Hij is door verstikking om het leven te gekomen. Het blijkt dat de vader van de jongen recent slachtoffer is geworden van een drugsoorlog tussen twee Limburgse bendes.

Een man wordt door twee vrouwen als vermist opgegeven. Het blijkt dat hij niet alleen twee gezinnen, maar ook twee verschillende levenswijzen heeft. Ze vinden de man in een gierput. Het is niet duidelijk of hij verongelukt is of dat hij vermoord is.