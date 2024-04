Dit zie je zondag in 'Tussen Kunst en Kitsch'

Vanuit diverse musea in Nederland bespreken Frits Sissing en de experts verrassende kitsch en veelzijdige kunst. Naar Museum de Fundatie wordt een negligé speld in het originele etui meegenomen.

Ook een schilderij met daarop een voorstelling van Maria Lactans, Latijn voor de ‘Maria die de borst geeft', en een blauw witte schotel die rond 1680 in Delft is gemaakt, verschijnen voor de experts. Willem de Winter bekijkt twee schilderijen van twee boerderijen in Wierumerschouw. Een van de boerderijen is het ouderlijk huis van de eigenaar. Johan Dijkstra schilderde rond 1970 in de directe omgeving. Hij dronk daar thee en lunchte er weleens bij de bewoners. In ruil voor hun gastvrijheid, schonk hij hen deze schilderijen. Hoeveel leveren de schilderijen van een van de belangrijkste Groningse schilders op?

'Tussen Kunst en Kitsch', zondag 14 april om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 1.