Dit zie je in november op Disney Channel en Disney XD

Peter Parker, Gwen Stacy en Miles Morales zetten hun 'Super Hero'-avonturen voort als Team Spidey en ze worden vergezeld door geheel nieuwe Avengers: Iron Man, Ant-Man en Wasp en Reptil.

Samen nemen ze het op tegen de listige nieuwe vijanden Electro, Black Cat, Sandman en Zola in een poging om niet alleen hun gemeenschap, maar de natuur en de wereld om hen heen te beschermen.

Vanaf 27 november, elke maandag t.e.m. vrijdag om 8.00 uur op Disney Channel.

MARATHON

VUUR VRIENDJES

Een jongetje en zijn pratende brandweerauto werken samen met hun vrienden om als Eerste Hulpverleners anderen in hun buurt te helpen met hun problemen, zowel grote als kleine.

Kijk 'Vuur Vriendjes' zaterdag 11 en zondag 12 november vanaf 10.00 uur op Disney Channel.

FILM

KIM POSSIBLE: SO THE DRAMA



De slechte Dr. Drakken heeft een plan om de wereld te veroveren, wat alleen een kans van slagen heeft, als hij de zwakke plek van Kim Possible kan ontdekken. En heeft een zekere spetter genaamd Eric daar misschien iets mee te maken?

Kijk 'Kim Possible: So the Drama', zaterdag 25 november om 13.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

DE GEWELDIGE YELLOW YETI

De 12-jarige surferjongen Osmo en zijn vader verhuizen van het strand naar hun verre familie in het eigenzinnige stadje Winterton, waar het het hele jaar door sneeuwt en monsters ten strengste verboden zijn. Osmo en zijn dappere nicht Rita sluiten een onwaarschijnlijke vriendschap met een torenhoge gele yeti genaamd Gustav, die een onstuitbare gigantische grapjas is. Samen helpen ze Gustav verborgen te houden voor Osmo's monsterverachtende oom, burgemeester Chrome, terwijl ze alle ongebruikelijke, lachwekkende avonturen verkennen die hun bevroren huis te bieden heeft.

Vanaf 20 november, elke maandag t.e.m. vrijdag om 16.00 uur op Disney XD.

MARATHON

JONGEN MEISJE HOND KAT MUIS KAAS en VIKING SKOOL

Geniet van een heerlijk weekend vol afleveringen achter elkaar van 'Jongen Meisje Hond Kat Muis Kaas' en van 'Viking Skool'.

'Jongen Meisje Hond Kat Muis Kaas' is een komische kijk op een samengesteld gezin, die samen leren om onder één dak te wonen. Ze zijn misschien een raar gezin, maar ze houden van elkaar en zorgen op hun eigen manier voor elkaar.

'Viking Skool' heeft de beste van de beste opgeleid om toekomstige leiders te zijn. Tieners Ylva, Erik en Arni zijn drie vrienden die bij elkaar zijn gebracht op Viking Skool. Ze zijn nog ver van echte Vikingen. Samengebonden door hun status als buitenbeentje, zal hun vriendschap alleen maar groeien als ze de uitdagingen aangaan die hen te wachten staan.

Zaterdag 4 en zondag 5 november vanaf 10.00 uur op Disney XD.

MARATHON

'Phineas and Ferb & Marvel's Spider-Man'

Marathons met de series Phineas and Ferb & Marvel's Spider-Man.

Het is zomervakantie en stiefbroers Phineas and Ferb besluiten van elke dag een avontuur te maken, van dood tartende achtbanen tot surfen tot het opsporen van Frankensteins hersenen. Ondertussen leidt het simpele vogelbekdier een dubbelleven als geheim 'Agent P' en gaat de strijd aan met de kwaadaardige dr. Doofenshmirtz om de wereld te redden.

Peter Parker worstelt met zijn leven als naar school gaande tiener en om zijn geheime identiteit Spider-Man te verbergen voor zijn beste vrienden, inclusief zijn beste vriend Harry Osborn.

Vanaf 11 november, elke zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur op Disney XD.