Dit zie je dinsdag in 'Niet Klein Te Krijgen'

Emelie (11) en haar tweelingzus Isa vieren hun 11e verjaardag. Daar proberen ze een onvergetelijke dag van te maken. Toch valt niet te ontkennen dat Emelie steeds minder kan.

Paul ontmoet Myrthe (13) die herstellende is van een tweede stamceltransplantatie. Deze transplantatie is de laatste kans om van haar agressieve vorm van leukemie te kunnen genezen. En Tibbe (15) start in de Efteling met de afscheidstour van zijn onderbeen nu hij nog ‘compleet’ is. Hij moet binnenkort een amputatie ondergaan, nadat er een paar maanden geleden botkanker bij hem is ontdekt.

'Niet Klein Te Krijgen', disndag 18 april om 21.05 uur bij BNNVARA op NPO 1.