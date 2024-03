Dit zie je deze week in 'Groenteman op Zondag'

Foto: © BNNVARA 2024

Een interview met tweelingzussen en actrices Jip en Imke Smit. Ze studeerden allebei aan de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie en waren daarna te zien in o.a. 'Hij gelooft in mij', 'Showponies', 'Het Klokhuis', 'Even tot Hier', 'Soldaat van Oranje' en 'I.M.'.

In de rubriek 'Teenage Kicks' een gesprek met Brigitte Kaandorp over haar vroegste culturele en muzikale invloeden. TV-presentatrices Merel en Kirsten Westrik recenseren de voorstelling 'Hup Herman!' van de Nationale Opera en 'Mispoezen en Pechvogels', een tentoonstelling over de minder goed gelukte exemplaren binnen de taxidermie: de techniek van het opzetten van dieren.

'Groenteman op Zondag', zondag 31 maart om 19.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.