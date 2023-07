Deze programma's heeft National Geographic in augustus te bieden

De oude Maya's bouwden een van de grootste beschavingen in de geschiedenis van de mensheid. Maar zelfs na tientallen jaren onderzoek blijven hun diepste geheimen nog steeds verborgen.

De serie volgt archeologen terwijl ze nieuw bewijsmateriaal opgraven. Deze vondsten veranderen de manier waarop we altijd naar de Mayasamenleving keken, hun oorsprong en hoe ze leerden hun imposante piramides te bouwen.

RISE AND FALL OF THE MAYA

Vanaf 14 augustus, elke maandag om 20.30 uur op National Geographic.

NIEUW SEIZOEN

RUNNING WILD WITH BEAR GRYLLS: THE CHALLENGE S2

Avonturier Bear Grylls begint aan een spannend nieuw seizoen van National Geographic's: 'Running Wild with Bear Grylls: The Challenge'. In dit seizoen worden de gasten wederom fysiek en mentaal tot het uiterste getest, zoals Bradley Cooper die een nacht aan de rand van een klif hangt, Cynthia Erivo die een ijskoude waterval oversteekt en Troy Kotsur die als eerste dove gast van Bear tegen woeste rivieren vecht. Bear leert elke beroemdheid een aantal belangrijke overlevingsvaardigheden die ze vervolgens zelf onder de knie moeten zien te krijgen tijdens een zeer intensief moment om hun extractie uit de wildernis te verdienen. Angsten worden overwonnen en grenzen worden getest. Andere gasten in dit seizoen zijn grote namen, zoals Rita Ora, Russell Brand, Benedict Cumberbatch, Daveed Diggs en Tatiana Maslany.

Vanaf 20 augustus, elke zaterdag om 19.30 uur op National Geographic.

NIEUW SEIZOEN

AMERICAN'S NATONAL PARKS

'America's National Parks' toont de landschappen en wilde dieren van tien ongelooflijk diverse en prachtige parken - sommige beroemd, andere verrassend onbekend. De serie laat de wereld zien dat elk van deze parken een natuurlijk juweel is, en dat ze samen moeten worden gevierd en beschermt als een National Treasure van ons allemaal.

Vanaf 7 augustus, elke maandag om 20.30 uur op National Geographic.