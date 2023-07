De Disney Channels zijn klaar voor augustus!

Jippie! Doe mee met Mickey en zijn vriendjes in zijn nieuwe huis in Jippiedal! Mickey, Donald, Goofy, Minnie, Katrien, Pluto en Knabbel & Babbel hebben nieuwe avonturen voor de boeg!

Of ze nu op zoek gaan naar een eenhoorn, kinderen leren honkballen, of op een stel brutale kittens moeten passen, Mickey en zijn vriendjes hebben het altijd naar hun zin. 'Mickey Mouse Funhouse' is een mooie mix van vriendschap, teamwork, gezelligheid, avontuur, lol en plezier!

NIEUWE AFLEVERINGEN

MICKEY MOUSE FUNHOUSE

Vanaf 12 augustus, elke zaterdag en zondag om 7.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

PUPPY VRIENDJES

Bingo en Rolly zijn twee puppy broertjes die houden van plezier maken en hebben altijd zin in een avontuur! Een nieuwe puppy genaamd Keia gaat mee op pad. Of ze nu hun baasje Bob helpen of een vriend in nood, hun 'puppytastische' missies leiden de pups de hele buurt door, en zelfs de wereld rond! Waar ze ook naartoe gaan, Bingo en Rolly weten dat het leven veel spannender en gekker is met je beste vriend en broertje aan je zijde.

Vanaf 7 augustus, elke maandag t/m vrijdag om 7.30 uur op Disney Channel.

MARATHON

HAMSTER & GRIETJE

Grietje Grant-Gomez en haar hamster 'Hamster' krijgen superkrachten van aliens en de grote verantwoordelijkheid om ‘helden op aarde’ te zijn! Grietje’s tienerbroer Kevin is overgeslagen door de aliens en blijft een ‘vriend van superhelden’. Hij is echter vaak de hersens achter iedere missie! Terwijl Hamster & Grietje hun identiteit geheim proberen te houden, redden ze de wereld van de ene na de andere superboef!

Vanaf 21 augustus, maandag t/m vrijdag om 16.30 uur op Disney Channel.

MARATHON

HET HUIS VAN DE UIL

Luz, een menselijk tienermeisje stuit per ongeluk op een portaal naar een magische wereld waar ze bevriend raakt met een opstandige heks; Eda, en een aandoenlijke, kleine krijger, King. Hoewel ze geen magische krachten heeft volgt Luz haar droom om heks te worden. Ze gaat in de leer bij Eda in het Uilenhuis en vindt uiteindelijk op een onverwachte plek een nieuwe familie.

Zaterdag 26 en zondag 27 augustus vanaf 10.00 uur op Disney Channel.

NIEUW AFLEVERINGEN

GROEN IN DE GROTE STAD

Volg de doldwaze avonturen van de 10 jarige Cricket Groen. Een vrolijke en ondeugende plattelandsjongen die met zijn knotsgekke familie naar de grote stad verhuist. Door Cricket's aanstekelijke enthousiasme maakt hij de meest epische dingen mee en verovert hij de harten van zijn nieuwe stadsgenoten!

Vanaf 28 augustus, elke maandag t/m vrijdag vanaf 17.15 uur op Disney XD.

Kijk daarnaast de marathon van 'Groen in de Grote Stad'. Van maandag 21 t/m vrijdag 25 augustus vanaf 11.00 uur op Disney XD.

MARATHON

KICK BUTTOWSKI

Kick Buttowski is een buitengewoon kind in de gewoonste stad op aarde. Met een klein lichaam en enorme moed wil hij de grootste waaghals ter wereld worden. Als het leven een obstakel opwerpt, moet hij daar overheen springen!

Van maandag 7 t/m vrijdag 11 augustus vanaf 11.00 uur op Disney XD.

MARATHON

DUCKTALES

Kwik, Kwek en Kwak ontdekken samen met Webby, de kleindochter van mevrouw Baktaart allerlei geheimen uit Dagobert's veelbewogen verleden. Dit brengt hun op avontuurlijk tochten over de hele wereld!

Van maandag 14 t/m vrijdag 18 vanaf 11.00 uur op Disney XD.