Paranoia slaat toe in 'Het Onbekende'

De kandidaten van 'Het Onbekende' hebben inmiddels door dat er in het spel ook tal van mindgames schuilen. Wanneer Team Rood arriveert op zijn nieuwe slaapplek vreest Marzena dat de eliminatie ieder moment als een mokerslag kan neerdalen.

Meer nog, ze is ervan overtuigd dat er aanwijzingen over de naderende eliminatie verborgen zijn in hun hotelkamer. Om die hints te vinden, gaat ze tot het uiterste en haalt ze de hele hotelkamer overhoop. 'We gaan hier even alles doorzoeken', klinkt het bij Marzena. En ook de andere kandidaten maken zich zorgen: 'Het is psychologisch wel zwaar om elke keer met die onzekerheid geconfronteerd te worden', vertelt Jo. 'Ik heb echt geen idee wat ons te wachten staat', klinkt het bij Loïc. Wie moet deze week het spel verlaten?

