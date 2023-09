Ontdek wat National Geographic te bieden heeft in oktober

Met meer dan 19.000 patiŽnten op zijn naam heeft dr. Pol alles wel een keer gezien. Gespecialiseerd in grootvee, gaat deze dierenarts voorlopig nog niet met pensioen.

Dr. Pol hanteert een klassieke en praktische benadering van dierengeneeskunde die voor velen enorm wordt geprezen. Deze stressbestendige en onstuitbare arts werkt gewoonlijk 14 uur per dag en is een legende in zijn gemeenschap. We volgen hem door het landelijke Michigan waar hij zorg draagt voor elk huis- of boerderijdier dat zijn expertise en vriendelijkheid nodig heeft.

THE INCREDIBLE DR. POL S22

Vanaf 6 oktober, elke vrijdag om 21.30 uur op National Geographic.

NIEUW

BOARDER PROTECTION SPAIN

De Maritieme Dienst van de Guardia Civil, Douanebewaking en de Maritieme Reddingsbrigade beschermen de Spaanse kust. Zij werken hard aan de bestrijding van drugs- en mensenhandel en voeren reddingsoperaties uit. Deze nieuwe serie volgt een team van eliteprofessionals, uitgerust met hightech boten en helikopters, die hun leven riskeren om 8000 kilometer kustlijn te beschermen.

Vanaf 11 oktober, elke woensdag om 21.30 uur op National Geographic.

NIEUW SEIZOEN

TO CATCH A SMUGGLER S6

Binnenlandse veiligheidsdiensten bestrijden meedogenloos de drugshandel op de drukste luchthavens van Amerika en langs de zuidelijke grens van San Diego tot de Rio Grande Valley. Samen nemen de CBP (Custom & Boarder protection) en HSI (Homeland Security Investigations) illegale smokkelwaar in beslag, onderscheppen ze onbetaalbare kunstvoorwerpen, achtervolgen ze witwassers van kartelgeld, redden ze slachtoffers van mensenhandel en werken ze internationaal samen om illegale goudwinning in Colombia uit te roeien.

Vanaf 25 oktober, elke woensdag om 19.30 uur op National Geographic.