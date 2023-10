Ontdek wat National Geographic te bieden heeft in november

National Geographic herdenkt zes decennia na de moord op de voormalig Amerikaanse president John F. Kennedy op 22 november 1963.

De met een Emmy Award bekroonde en veelgeprezen serie 'ONE DAY IN AMERICA' keert terug met een tweede deel, JFK: ONE DAY IN AMERICA. De driedelige serie geeft een uitgebreid verslag van een zeer tragisch moment in de Amerikaanse geschiedenis en de ontwikkelingen die daarop volgden.

JFK: ONE DAY IN AMERICA gaat in premiere op 5 november, aflevering 1 en 2 om 21.30 uur en op 6 november aflevering 3 om 21.30 uur op National Geographic.

Ter nagedachtenis aan John F. Kennedy zijn de drie afleveringen van deze docuserie tevens achter elkaar te zien op 22 november, op zijn 60-jarige sterfdag, vanaf 20.30 uur op National Geographic.

NIEUW SEIZOEN

ICE ROAD RESCUE S8

In een winter met sneeuwval die zijn records verbreekt, dreigt er gevaar op de weg. Van fjord tot bergtop moeten Thord en Bjoern hun uiterste best doen om hun gebieden open te houden. In het noorden neemt Jo Roger meer personeel aan en gaat hij weer op pad om zijn nieuwe team te leren hoe ze overweg moeten gaan met de extreme weersomstandigheden. In een sector waar alleen de sterksten overleven, is het continu game on!

Vanaf 12 november, elke zondag om 20.30 uur op National Geographic.

NIEUW SEIZOEN

PRIMAL SURVIVOR: EXTREME SAFARI

Wildernisverkenner en survivalexpert Hazen Audel onderneemt een extreme expeditie door de legendarische Great Rift Valley in Oost-Afrika. De vallei staat bekend als 's werelds grootste mekka voor wilde dieren. In dit seizoen grijpt Hazen de kans om een droom tot leven te brengen; een waanzinnige tocht van ruim 80 kilometer te voet afleggen door de prachtige wildernis. Hij probeert daarbij te overleven in de openlucht, tussen de zeldzame wildlife en extreme weersomstandigheden.

Vanaf 19 november, elke zondag om 22.30 uur op National Geographic.

NIEUW

INFERNO: FRANCE'S DEADLIEST HEATWEAVE

De zomer van 2003 bracht een verwoestende hittegolf naar Frankrijk. Aan de hand van archiefbeelden en ongepubliceerde getuigenissen kijken we terug op hoe eerstehulpverleners dag na dag vochten om de schade te beperken. De geleerde lessen worden vandaag de dag toegepast nu het land en de rest Europa steeds vaker te maken krijgen met nieuwe risico's door stijgende temperaturen.

Woensdag 29 november, om 22.30 uur op National Geographic.